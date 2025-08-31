A los jugadores locales se les dice que en el extranjero, el jugador naturalizado del equipo nacional indonesio incluso se está yendo a casa

VIVA – Hay un fenómeno único en el movimiento de los jugadores de fútbol indonesios últimamente. Por un lado, se alienta a los jugadores locales a tener una carrera en el extranjero para perfeccionar mental y calidad. Sin embargo, por otro lado, varios jugadores naturalizados en realidad decidieron irse a casa y jugar en la competencia nacional.

Leer también: Oficial: Eliano Reijnders se une a Persib Bandung



Jugadores jóvenes locales como Marselino Ferdinan (Oxford United), Pratama Arhan (Bangkok United, Tailandia), Asnawi Mangkualam (Port FC, Tailandia), a Ramadhan Sananta (DPMM FC), es un ejemplo de cómo se espera que los talentos indonesios nativos puedan probar la competencia internacional de fútbol.

Llame para que este jugador local en el extranjero sea parte de la esperanza de mejorar la calidad Equipo nacional Indonesia. Al jugar en el extranjero, se espera que tengan diferentes experiencias, una mentalidad más fuerte y ideas de tácticas más amplias.

Leer también: Persib celebró un juego interno después de cancelado contra Borneo FC, Thom Haye no era visible



Sin embargo, la tendencia opuesta ocurre en los jugadores de la diáspora y la naturalización. En lugar de sobrevivir o seguir una carrera más larga en el extranjero, en realidad decidieron irse a casa.

Después de que Jens Raven estuvo oficialmente con el uniforme de Bali United, Rafael Struick se unió a Dewa United, y Jordi se fortaleció fuertemente a Persija Yakarta, ahora es el turno Thom Haye Y Eliano Reijnders, que fue presentado oficialmente por Persib Bandung para la temporada 2025/2026 de la Liga 1.

Leer también: Registre la fecha del juramento del ciudadano indonesio Miliano Jonathans



De esa manera, ya hay cinco jugadores de la diáspora que van a casa a la competencia local esta temporada. Persib incluso se convirtió en el club más agresivo al reclutar dos a la vez, Haye y Reijnders, que ambos tenían sangre holandesa.

Este fenómeno en realidad no es nuevo. Anteriormente, se llamaba Stefano Lilipaly, Sergio Van Dijk, a Rafael Maitimo, quien decidió jugar en el país después de tener oficialmente el estatus de ciudadanos indonesios.

Las razones por las que la diáspora regrese a Indonesia puede variar. Una oferta de contrato tentador del club de la Liga 1, el desafío de defender al club en el país de los antepasados, al factor de comodidad de la vida es el desencadenante.

La pregunta es, ¿pueden esta diáspora realmente elevar la imagen del fútbol indonesio a nivel mundial? La respuesta no es tan simple como «sí» o «no». Se necesita un contexto más amplio de consistencia, calidad de la competencia, a la seriedad del club para construir un ecosistema profesional de fútbol.

Lo que está claro, este contraste es interesante. Cuando se les dijo a los jugadores locales que migraran para el futuro del equipo nacional, los jugadores naturalizados en realidad decidieron irse a casa. Al final, el público está esperando si la combinación local del extranjero y la diáspora que regresan a casa realmente puede llevar el fútbol indonesio al escenario internacional.