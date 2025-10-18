El matrimonio del ex EXO Tao fue criticado, la mayoría lo apoyó y le dio a su esposa un anillo de diamantes falso.

Sanya, EN VIVO – Ex miembro de EXO, Tao (Huang Zitao), enfrentó fuertes críticas tras los informes de que su lujosa boda con el ex aprendiz de SM Xu Yiyang se convirtió en lo que los internautas llamaron un «evento de ventas disfrazado de ceremonia».

Según Sports Chosun y los medios chinos, Sohu, Huang Zitao y Xu Yiyang celebraron su boda el 16 de octubre en Sanya, provincia de Hainan, con el tema «Estrella del Océano».

Los medios chinos inicialmente lo retrataron como una celebración fastuosa con temática galáctica, pero las fotos en el lugar y los informes de testigos presenciales pintan un panorama muy diferente.

A pesar de las afirmaciones de que fue grandiosa, según los informes, la boda solo contó con simples cortinas azules, globos y figuras de animales de plástico esparcidas por el césped.

Las paredes hechas de hortensias artificiales reemplazan los arcos de flores frescas o las pantallas LED que generalmente se ven en otras bodas de celebridades.

«En una boda típica de un famoso en Sanya se pueden gastar cientos de miles de yuanes sólo en decoraciones florales», dijo un organizador de bodas, según informó KBIZoom el sábado 18 de octubre de 2025.

Sin embargo, lo que provocó la mayor protesta fue el «anillo de diamantes» de 500 quilates de Huang Zitao, que resultó ser una imitación de vidrio.

Según los informes, Xu Yiyang no pudo usarlo debido a su enorme tamaño y tuvo que sostenerlo en sus manos durante la ceremonia.

Para aumentar la controversia, Huang Zitao declaró durante el evento que él había preparado el evento de propuesta, mientras que Xu Yiyang se encargó de la planificación de la boda, como una forma de devolver el favor. Este es un comentario que muchos internautas consideran despectivo.

Los testigos también describieron el extraño comportamiento de Huang Zitao durante la ceremonia de la boda, como torcer su cuello y cintura en extraños movimientos similares a los de una danza, arrojar un manojo de brócoli como ramo y verter champán en la cabeza y la cara de Xu Yiyang al final de la ceremonia.

El momento más sorprendente del evento llegó más tarde, cuando los invitados descubrieron que el lugar de la boda se había convertido en una mini tienda temporal. Se exhibieron chocolates, bebidas alcohólicas y otros productos con etiquetas de «beneficios especiales», y a los invitados se les ofrecieron juegos de souvenirs, incluidos carteles de bodas, Polaroids y fotografías autografiadas, que se vendieron a 9,9 dólares el paquete.