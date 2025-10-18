Golkar elogia un año de gobierno de Prabowo-Gibran: el programa toca a la gente

Jacarta – Fiesta Golkar evaluar el gobierno del Presidente y el Vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka Hasta ahora ha mostrado resultados extraordinarios.

El gobierno Prabowo-Gibran funcionará sin problemas un año el 20 de octubre de 2025.

El político del Partido Golkar, Muhidin M Said, dijo que muchos programas gubernamentales afectan directamente a la comunidad.

«Creo que un año después del gobierno de Pak Prabowo, hemos sentido que los programas actuales de Pak Prabowo que afectan directamente a la gente son extraordinarios», dijo Muhidin a los periodistas en la oficina del PPD del Partido Golkar, en el oeste de Yakarta, el sábado 18 de octubre de 2025.

Muhidin dijo que el Partido Golkar sigue comprometido a apoyar los programas de Prabowo.

Porque el programa de Prabowo hasta ahora ha tenido un impacto real en el aumento del crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo.

«El Partido Golkar seguirá apoyando las actividades o programas de Pak Prabowo que realmente han proporcionado pruebas, actividades claras y reales para aumentar el crecimiento económico y, por supuesto, cómo abrir nuevos puestos de trabajo en toda Indonesia», explicó.

Anteriormente informado, el Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi Enfatizó que el gobierno no tiene un punto de referencia temporal para implementar sus programas y ruedas gubernamentales.



El Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, en la zona de Cikini, en el centro de Yakarta

Así lo transmitió Prasetyo en respuesta a si se llevaría a cabo una evaluación sobre el año de administración del Presidente y Vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, el 20 de octubre de 2025.

«No tenemos un punto de referencia de un año, no tenemos un punto de referencia de seis años, ¿verdad?», dijo Prasetyo a los periodistas el viernes 17 de octubre de 2025.

Dijo que lo más importante es cómo se ejecuta el programa de gobierno. Incluyendo si existen obstáculos para cada programa y las soluciones adecuadas para superarlos.

«El punto de referencia es cuál es el programa, si se ha implementado o no, si hay obstáculos, si hay problemas, cómo encontramos una solución. Así que no hay un punto de referencia en el tiempo», dijo.

Además, Prasetyo enfatizó que el gobierno continuará trabajando para implementar el programa para que la gente pueda sentir los beneficios. Hasta ahora, Prasetyo dice que el gobierno no está satisfecho.

«Y, francamente, sentimos que no estamos satisfechos», afirmó Prasetyo.