Michael Mann dice que ‘Heat 2’ probablemente utilizará IA para ‘envejecer y rejuvenecer’

Mientras la IA ha estado dividiendo a Hollywood, michael mann es agnóstico cuando se trata de ello. De hecho, probablemente experimentará con ello en “Calor 2.”

«No experimento con la tecnología de forma gratuita», dijo Mann. “Cuando tengo una necesidad dramática o estética, profundizo en lo que necesito”.

Añadió: «El envejecimiento y la eliminación del envejecimiento pueden ser muy importantes en la próxima película», dijo Mann, refiriéndose a la tan esperada secuela de «Heat», que dijo ayer durante una amplia clase magistral que, con suerte, comenzará a filmarse el próximo verano.

Mann, quien recibió el Premio Lumiere de manos de Isabelle Huppert anoche, también abordó el hecho de que “Heat 2” se mudó de Warner Bros. a United Artists y productor Scott Stuber, propiedad de Amazon MGM.

«Heat 2» es una «película cara de hacer, pero creo que debería hacerse al tamaño y escala adecuados», dijo Mann. «Se rodará en Chicago, Los Ángeles, Ángeles, Paraguay y posiblemente algunas partes en Singapur».

«La gente hace dramas con un cierto nivel de presupuesto, debido a los costos, no porque alguien sea codicioso. Si fuera a un precio más bajo, podría haberlo hecho en cualquier lugar. Pero es complejo. No puedo entrar en toda la política del asunto. Pero pasamos de Warner Brothers a Amazon y United Artists, pero se estrenará absolutamente en cines, en los Estados Unidos, probablemente en unos 4.000 cines y durante al menos 45 días.

Mann también dijo durante la clase magistral de ayer que producirá un western titulado «Comanche» que será dirigido por Scott Cooper, cuya última película «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» se proyectó esta semana en el Festival Lumière.