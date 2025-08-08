10 ideas de negocios que usan AI que lo hacen cosechar CUAN, ¡las pequeñas capitales máximo ganancias!

Yakarta, Viva – En los últimos años, el desarrollo de la inteligencia artificial (AI) ha creado una onda de transformación a gran escala en varios sectores industriales. No solo utilizada por grandes empresas de tecnología, la IA ahora también puede ser utilizada por individuos y actores de pequeñas empresas como base de construcción negocio.

Leer también: 10 de estos trabajos son los más amenazados según Microsoft, ¿hay su profesión?



De hecho, una serie de investigaciones dicen que la IA puede aumentar la eficiencia, ahorrar costos operativos y crear más servicios personales.

Según el informe de McKinsey & Company, se estima que el valor económico global producido por la IA alcanza US $ 4.4 billones o alrededor de RP71,685 billones por año. Esto muestra que el potencial de IA como máquina de conducir empresarial no es solo un producto.

Leer también: ¿No entiendes qué alfabetización es AI? ¡Tenga cuidado al no competir en el mundo del trabajo!



Desde el servicio al cliente, el contenido digital, hasta la salud, varios sectores están abiertos a la innovación basada en AI. Lo siguiente es 10 ideas de negocios Basado en IA, que es popular y demostró que tiene el potencial de producir CUAN, según lo informado por Interno de negociosViernes 8 de agosto de 2025:

Leer también: La historia de la bendición de nohayat, proveedores de MIPYS de componentes Astra que ahora son translúcidos del mercado de exportación



1. AI AI AIA Agente para las redes sociales

Plataformas como Últimamente .i o copia. Te permite crear contenido de redes sociales automáticamente. Puede abrir servicios de creación de contenido para MIPYME o influyentes, incluso sin un gran equipo.

2. Asistente virtual de IA para empresarios

Cree servicios de asistente virtual basados en AI, como programación, recordatorios, para la administración de correo electrónico. Herramientas como Clara y X.AI pueden integrarse para ayudar a trabajadores profesionales o ejecutivos que estén ocupados.

3. Servicios automáticos de edición de fotos y videos

Use AI como Runway ML o Pictory para editar video automático. Adecuado para contenido comercial, YouTube o promociones en línea, especialmente para clientes que desean resultados rápidos y profesionales.

4. Chatbot personalizado para el sitio web

Con la ayuda de un chatgpt de incendio o botpress, puede construir un chatbot para MSMES o tiendas en línea para poder atender a clientes las 24 horas, los 7 días de la semana. El mercado es grande y el capital inicial no es demasiado alto.

5. IA para la investigación de productos y de mercado

Use AI como Crayon o MarketMuse para el análisis de la competencia y las tendencias del producto. Puede vender este servicio como un servicio de investigación de mercado para pequeñas marcas que desean expandirse.

6. Cursos de capacitación y IA

Si comprende los conceptos básicos de la IA o el aprendizaje automático, abrir clases en línea o cursos privados es el paso correcto. Las plataformas como Teachable o Gumroad pueden ayudar a monetizar su conocimiento.

7. Contenido de traductor y localizador AI

La IA como Deepl y Google Translate ahora es muy precisa. Puede realizar servicios de traducción de contenido basados en AI que sean más rápidos y más eficientes para las empresas globales o de comercio electrónico.

8. V voz en off y texto a servicios de sonido

Con tecnología de texto a voz como ElevenLabs o Murf.ai, puede crear servicios de voz en off automáticos para video publicitario, aprendizaje electrónico o audiolibro.

9. Negocio de consulta de IA para MIPYMES

Muchos propietarios de pequeñas empresas no saben cómo usar IA. Si comprende herramientas como la noción de IA, Midjourney o Zapier, ofrece servicios de consultoría de integración de IA para sus operaciones.

10. Droppision automático basado en AI

Con herramientas de IA como Spocket, Oberlo o Autods, puede ejecutar un negocio de dropshipping que sea casi completamente automático. La IA puede ayudar a analizar los mejores productos de venta, administrar acciones, hasta la atención al cliente.

La clave para tener éxito en la administración de un negocio basado en el negocio es comprender las necesidades del mercado, así como elegir herramientas que sean relevantes para los problemas que desea resolver.

Aunque la IA se ve sofisticada y compleja, muchas plataformas ahora son fáciles de usar y cualquier persona puede acceder a los principiantes, incluidos los principiantes.

Con el enfoque correcto, la IA no solo lo ayuda a trabajar más rápido, sino que también abre la puerta a una nueva fuente de ingresos. Entonces, ¿estás listo para cosechar CUAN de negocios basados en AI?