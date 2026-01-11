Barcelona gana la Supercopa de España 2026 tras vencer al Real Madrid

Riad, VIVA – Barcelona logró ganar Supercopa de España 2026 tras vencer a sus eternos rivales, real madridcon un estrecho marcador de 3-2 en la final que tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el lunes por la mañana WIB, 12 de enero de 2026.

Victoria del Barcelona en el partido. El clásico Esto lo determinaron dos goles de Raphinha y un gol de Robert Lewandowski. Mientras tanto, el Real Madrid empató dos veces a través de Vinicius Junior y Gonzalo García, según consta en los datos oficiales de la Supercopa de España.

Este título supone la 16ª Supercopa de España para el Barcelona. Anteriormente, los blaugrana habían conquistado un título similar en 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 y 2025.

Desde el inicio del partido, el Real Madrid se mostró agresivo e inmediatamente tomó la iniciativa del ataque. La primera ocasión del Madrid llegó mediante un disparo de Vinicius Júnior, pero el portero del Barcelona, ​​Joan García, logró salvar el disparo.

El jugador del Barcelona Raphinha marcó contra el Real Madrid

El Barcelona no se quedó callado y empezó a ejercer contrapresión. Raphinha disparó con peligro, aunque el balón se marchó desviado de la portería custodiada por Thibaut Courtois.

El empate finalmente se rompió en el minuto 36. Raphinha hizo una brillante jugada individual antes de vencer a Courtois y darle al Barcelona una ventaja de 1-0.

Hacia el descanso el partido se puso más caliente. El Real Madrid logró empatar en el minuto 45+2 gracias a la acción de Vinicius Júnior que superó a varios jugadores del Barcelona antes de marcar el empate.

Sin embargo, la ventaja del Madrid no duró mucho. Dos minutos más tarde, el Barcelona volvió a tomar ventaja después de que Robert Lewandowski aprovechara el pase de Pedri para convertirlo en gol en el minuto 45+4. El drama de la primera parte no acabó, porque el Madrid volvió a igualar el marcador 2-2 mediante un disparo de Gonzalo García que aprovechó el rebote en el minuto 45+7.

Al iniciar la segunda mitad, el Real Madrid parecía volver a presionar. Vinicius Junior tuvo dos oportunidades de oro, seguidas de la oportunidad de Rodrygo, pero todos estos esfuerzos se vieron frustrados por la brillante actuación de Joan García en la portería del Barça.

El Barcelona finalmente consiguió la victoria en el minuto 73. Raphinha convirtió con éxito un pase maduro de Dani Olmo en gol, al mismo tiempo que anotó su segundo gol en este partido y cambió el marcador a 3-2.