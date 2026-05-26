Comandantes ‘tremendamente productivos’ El corredor novato Robert Henry Jr.







No hay manera de decir, con cara seria, que el Comandantes de Washington Tengo un buen plan para volver a correr en 2026.

Simplemente no puedes. No con un equipo que no ha tenido un jugador corriendo más de 900 yardas en una sola temporada desde Antonio Gibson corrió para 1,042 yardas en 2021, y no ha tenido un jugador que supere las 1,000 yardas en temporadas consecutivas desde que Alfred Morris lo hizo de 2012 a 2014.

El principal corredor de los Commanders en 2025 fue el novato Jacory Croskey-Merrittuna selección de séptima ronda que corrió para 805 yardas y 8 touchdowns pero también tuvo problemas con los balones sueltos.

“Henry fue un jugador tremendamente productivo en UTSA el año pasado: superó las 1,000 yardas por tierra”, escribió Davenport. «Promedió casi siete yardas por acarreo y anotó 11 touchdowns totales mientras realizaba cinco carreras de 70 yardas o más. Sin embargo, también es un novato de 24 años que mide solo 5’9» y pesa 196 libras, lo que lo llevó a no ser seleccionado en el draft… La sala de corredores de Washington no está exactamente llena: el corredor principal del equipo es un profesional de segundo año que fue seleccionado en la séptima ronda el año pasado. Henry tiene una oportunidad realista de ganarse un roster «Si lleva su entusiasmo universitario y su elusividad al campamento». Ex jugador nacional del año de la JuCo Henry fue una estrella universitaria en Jones College, donde lideró la nación con 1,302 yardas terrestres y 18 touchdowns en 2021 y fue nombrado Jugador Ofensivo del Año de la NJCAA. En UTSA, Henry lideró a los Roadrunners con 11 touchdowns como suplente en 2021, luego los lideró en carreras terrestres en cada una de las siguientes 2 temporadas. En 3 temporadas, anotó 30 touchdowns y acumuló 2,747 yardas de ofensiva total. Lance Zierlein, analista del draft de la NFL predijo que Henry sería una selección de séptima ronda o un agente libre prioritario. “Estudiante de quinto año, cuya espectacular actuación a principios de temporada contra Texas A&M lo puso en el mapa”, escribió Zierlein en su evaluación previa al draft. «Henry es un slasher con una mitad inferior ondulante, lo que le permite hacer cortes repentinos y eludir a los tackleadores en espacios reducidos. Es más rápido que rápido y lucha para leer/reaccionar consistentemente al desarrollo de las líneas de carrera. Si bien su explosión puede crear ganancias ocasionales, con demasiada frecuencia no mantiene las carreras en las pistas diseñadas. Todavía tiene que demostrar que puede ser un factor importante en terceras oportunidades y perdió seis veces en las últimas tres temporadas, lo que podría ser un impedimento. en su búsqueda de un lugar en la lista”. Los comandantes firmaron a 2 RB veteranos en la agencia libre Los Commanders firmaron corredores agentes libres Rachaad Blanco y Jerome Ford a contratos de 1 año, con White liderando el camino con un contrato de 1 año y $2 millones por un valor de hasta $4 millones con incentivos. Washington también seleccionó a un corredor en la sexta ronda con Kaytron Allen de Pensilvania. “Los Commanders sólo tenían un corredor bajo contrato, Jacory Croskey-Merritt, y necesitaban a alguien más”. John Keim de ESPN escribió. “Ellos permitieron Chris Rodríguez para irse vía agencia libre. En blanco, los Commanders obtienen un corredor que tuvo 1,539 yardas desde la línea de golpeo en 2023 pero cuyos toques disminuyeron con la aparición de Bucky Irving las dos últimas temporadas. Aún así, White desempeña un papel necesario en Washington. Con 205 recepciones, ha tenido un desempeño consistente en el juego aéreo, un área que Croskey-Merritt necesita seguir desarrollando. Los comandantes todavía necesitan más en esta posición, pero este movimiento ayuda”.









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