Comedia libanesa ‘Bornstars’, sobre estudiantes que realizan porno, se lanza

«Bornstars», una comedia pegadiza sobre cinco estudiantes con problemas de liquidez que comienzan a hacer películas porno en Beirut, se estrenará hoy en la capital libanesa, seguido de un despliegue teatral en todo el Medio Oriente.

«Bornstars» marca el debut como director de Caroline Labaki, hermana de la prominente Helmer Nadine Labaki («Capernaum») y es producida por los productores con sede en Los Ángeles Chady Eli Mattar y Scott C. Silver.

Ambientada en el actual Beirut, la comedia sigue a cinco amigos inadaptados que reaccionan al impacto de LíbanoEl colapso económico al lanzar lo que, según la sinopsis, es el primer sitio web para adultos del Líbano «solo para provocar una revolución de la libertad, la rebelión y la autoexpresión».

En verdad, la ley libanesa no censura la desnudidad o la pornografía en línea. Pornhub y muchos otros sitios web para adultos se encuentran entre los 50 sitios web más visitados del país, según el sitio web de Global Information Society Watch.

Puede ser la razón por la cual «Bornstars», que en realidad no presenta desnudos en pantalla, ahora está programado para lanzar en más de 40 pantallas libanesas a partir del 18 de septiembre a través del distribuidor local Berytus Pictures, en lo que es un lanzamiento amplio para una película independiente en el Líbano. Cinemas de Vox Posteriormente, planea distribuir «Bornstars» en todo el Medio Oriente y África del Norte en lo que será una operación que empuja los límites desde el punto de vista de la censura que será interesante de ver.

Mientras tanto, la máquina de marketing «Bornstars» está en plena marcha con una de las mayores campañas de marketing en redes sociales para una película en la región. El póster de la película cayó en los cines y en línea a principios de agosto, generando más de 900,000 hits, seguido dos días después por el trailer (ver más abajo), que desde entonces ha obtenido 3.4 millones de visitas. Un lugar de Instagram ha obtenido 2.4 millones de visitas hasta ahora. Los influenciadores de las redes sociales locales se mostraron la película el 2 de septiembre y desde entonces han generado más de 7 millones de visitas, según un comunicado.

«Para mí, es vital hacer películas que hablen con la generación más joven», dijo Caroline Labaki en un comunicado. «Nuestra región está saturada de dramas pesados ​​que reflejan nuestras luchas, pero el cine también puede ser sobre alegría, risas y lanzamiento colectivo. Con ‘Bornstars’, quería darle al público algo que entretiene, sorprende y les permite respirar».

El productor comentado Chady Eli Mattar: «Lo que hace que ‘Bornstars’ se destaque no es solo su premisa audaz, es la forma en que se hizo y dónde».

«Esta es la primera característica libanesa en ser producida y lanzada a una escala tan masiva, con una campaña de P&A al estilo de Hollywood, un estreno de alfombra roja y una distribución que abarca más de 40 pantallas en todo el país», agregó, señalando que «también es la primera película libanesa que refleja la forma auténtica en la forma en que las personas en Beirut Speak, sin marihuana, se sienten inglés, y en el francés en un tránmerio en un tránmerio en un trate de un tránsilo. a la vida. «

Mira el trailer «Bornstars» a continuación.