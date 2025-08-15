El juez rechaza la guía de la administración Trump sobre la diversidad en la educación







Un juez federal el jueves anheló dos Administración de Trump Acciones destinadas a eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas y universidades de la nación. En su fallo, la jueza de distrito estadounidense Stephanie Gallagher en Maryland descubrió que el departamento de educación violaba la ley cuando amenazaba con reducir los fondos federales de las instituciones educativas que continuaron con las iniciativas DEI.

La guía ha estado en espera desde abril cuando tres jueces federales bloquearon varias partes de las medidas anti-DEI del Departamento de Educación. El fallo del jueves siguió a una moción de juicio sumario de la Federación Americana de Maestros y la Asociación Sociológica Estadounidense, que desafió las acciones del gobierno en una demanda de febrero.

Los casos se centran en dos memorandos del departamento de educación que ordenan a las escuelas y universidades que pongan fin a todas las «toma de decisiones basadas en la raza» o enfrentan sanciones hasta una pérdida total de fondos federales. Es parte de una campaña para poner fin a las prácticas de los marcos de la administración Trump como discriminación contra los estudiantes blancos y asiáticoamericanos.

Las nuevas órdenes de dominio el departamento Para eliminar la guía porque se encuentra en conflicto con los requisitos de procedimiento, aunque Gallagher escribió que no dio opinión sobre si las políticas eran «buenas o malas, prudentes o tontas, justas o injustas. Gallagher, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump, rechazó el argumento del gobierno que los notas simplemente sirvieron para recordar las escuelas que la discriminación es ilegal.

`Inició un cambio marítimo en cómo el Departamento de Educación regula las prácticas educativas y la conducta en el aula, lo que hace que millones de educadores teman razonablemente que su discurso legal e incluso beneficioso pueda hacer que ellos o sus escuelas sean castigados, escribió Gallagher. Democracy Forward, una firma de defensa legal que representa a los demandantes, lo calificó como una victoria importante sobre el ataque de la administración contra Dei.

«Amenazar a los maestros y sembrar el caos en las escuelas de todo Estados Unidos es parte de la Guerra de la Educación de la Administración, y hoy ganó la gente», dijo Skye Perryman, presidente y CEO del grupo. El Departamento de educación No hizo comentarios de inmediato el jueves. El conflicto comenzó con un memorando del 14 de febrero que declara que cualquier consideración de raza en admisiones, ayuda financiera, contratación u otros aspectos de la vida académica y estudiantil se consideraría una violación de la ley federal de derechos civiles.

El memorando amplió drásticamente la interpretación del gobierno de una decisión de la Corte Suprema de 2023, lo que impide que las universidades consideren la raza en las decisiones de admisión. El gobierno argumentó que el fallo se aplicó no solo a las admisiones sino en toda la educación, prohibiendo las ‘preferencias basadas en la raza’ de cualquier tipo.

`Las instituciones educativas tienen estudiantes adoctrinados tóxicamente con la falsa premisa de que Estados Unidos se basa en el racismo sistémico y estructural ‘y las políticas y prácticas discriminatorias avanzadas’, escribió Craig Trainor, secretario asistente interino de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento. Otro memorando en abril pidió a las agencias de educación estatales que certificaran que no estaban utilizando «prácticas de DEI ilegales». Los infractores se arriesgaron a perder dinero federal y ser procesados bajo la Ley de reclamos falsos, dijo.

En total, la guía ascendió a una replanteación a gran escala del enfoque del gobierno para derechos civiles en educación. Apuntó a las políticas creadas para abordar las disparidades raciales de larga data, diciendo que esas prácticas eran su propia forma de discriminación. Los memorandos atrajeron una ola de reacción de los estados y grupos educativos que lo llamaron censura del gobierno ilegal.

En su demanda, la Federación Americana de Maestros dijo que el gobierno estaba imponiendo límites «poco claros y altamente subjetivos» en las escuelas de todo el país. Dijo que los maestros y profesores tenían que ‘elegir entre enfriar su discurso y asociación constitucionalmente protegidos o arriesgarse a perder fondos federales y estar sujetos a enjuiciamiento’.

