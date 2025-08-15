Irfan Hakim reveló que MPOK Alpa tuvo tiempo de ir y venir a Malasia para recibir tratamiento

VIVA – La comediante y presentadora Nina Carolina o conocida por el público como MPOK Alpa, murió. MPOK ALPA murió El mundo de hoy a la edad de 38 años. Antes de morir, MPOK ALPA recibió un tratamiento contra el cáncer.

Reveló Raffi AhmadMPOK ALPA ha estado con el cáncer desde los últimos dos o tres años. Raffi también reveló las razones por las cuales las mujeres que están llenas del dialecto Betawanya ocultan sus condiciones de salud. Raffi reveló que su mejor amigo no quería que otros supieran que el difunto MPOK estaba enfermo. Este mensaje también fue transmitido por la familia a los amigos más cercanos de MPOK ALPA.

«El turismo ha fallecido a nuestra mejor amiga Nina Mpok Alpa ha estado enfermo durante mucho tiempo, pero no debemos decirle a nadie. De hecho, debido a Alamarhumah durante su vida 2-3 años contra el cáncer y no queríamos encubrir, sino de la familia y Nina no querían decirle a nadie, dijo Raffi Ahmad el viernes 152222222222222222222222.

Raffi dijo que se sintió aliviado porque durante MPOK ALPA se sometió a tratamiento, él y Irfan hakim Puede proporcionar apoyo a MPOK ALPA. Después de la muerte, Raffi Ahmad también tuvo una foto de sí mismo e Irfan Hakim visitó MPOK ALPA cuando se trataba por cáncer.

«Pero Alhamdulillah, durante dos años hemos apoyado», dijo Raffi Ahmad.

Mientras tanto, Irfan Hakim reveló que su mejor amigo también recibió una serie de tratamiento contra el cáncer a Malasia. Antes de que finalmente muriera el viernes de hoy.

«Hemos hecho (apoyo). (MPOK ALPA también lo hizo) se preocupó de un lado a otro a Malasia hasta que Yakarta también básicamente estábamos muy perdidos», dijo.

Raffi Ahmad mismo pidió una oración para que su difunto amigo obtuviera el mejor lugar de su lado.

«Oramos para que se coloque a la vista de Allah», dijo Raffi Ahmad.

Mientras tanto, Irfan Hakim también reveló que hoy él y Raffi Ahmad deberían haberse sometido a un programa que los tres fueron guiados en una de las estaciones de televisión de esta mañana.

«Nos tratan a menudo para visitar también y antes esta noticia sabe cuándo nuevamente estamos en vivo, deberíamos estar con MPOK ALPA pero ser tratados también», dijo Irfan Hakim.