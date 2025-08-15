Prabowo está orgulloso de Indonesia para exportar arroz-jagung para hacer sonreír a los agricultores

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Al pronunciar su discurso estatal inaugural en la sesión anual de MPR reveló el éxito del gobierno en el aumento de la producción de alimentos, de modo que Indonesia nuevamente exportó arroz Y maíz a países amigables después de estar ausente durante décadas.

«Por primera vez en décadas, Indonesia puede reexportar el arroz y el maíz. Presto atención a todas partes, párr. agricultor Sonriendo porque el precio del grano es estable y sus ingresos han aumentado «, dijo el presidente Prabowo al pronunciar un discurso sobre el desempeño de las instituciones gubernamentales y los discursos estatales en la sesión anual del MPR RI y una sesión conjunta del DPR y DPD RI en Jakarta el viernes.

Frente a todos los miembros de la Cámara de Representantes, el presidente Prabowo explicó que el logro se debió a los programas de seguridad alimentaria del gobierno que duraron los últimos 10 meses. Como resultado, el presidente anunció que Indonesia es actualmente un excedente de producción de arroz, y las acciones de la Reserva Nacional de Rice alcanzan más de 4 millones de toneladas, que es el número más alto en la historia de la República de Indonesia.



Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025 Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

«No existe un país fuerte que no pueda producir su propio alimento. Por lo tanto, el gobierno que lidero está trabajando duro para decidir sobre las importaciones abriendo millones de hectáreas de nuevos campos de arroz en el centro de Kalimantan, en West Kalimantan, en Sumatra, en Papua y varias otras regiones», dijo el presidente Prabowo.

No solo la extensificación de las tierras agrícolas, continuó el presidente, el gobierno también se intensificó, incluso al alentar la producción de alimentos en las aldeas, reduciendo la burocracia de la distribución de fertilizantes hasta que los agricultores recibieron inmediatamente el fertilizante, y el gobierno también distribuyó asistencia de equipos agrícolas a los agricultores.

«También aumentamos el precio del precio de compra del grano a Rp6,500 por kilogramo para que los agricultores como productores disfruten de beneficios significativos», dijo el presidente.

En la misma ocasión, el presidente Prabowo también enfatizó el compromiso del gobierno de tomar medidas enérgicas contra los actores comerciales que manipularon, fraude y fraude. La declaración fue hecha por el Presidente en el medio del caso de arroz de calidad ordinaria vendida en envases de arroz premium.

«Para proteger a los consumidores indonesios, el gobierno que llevo siempre estará al tanto de los fraudes, la manipulación, el fraude, los esfuerzos de acaparamiento y la distribución de alimentos. El gobierno que lidere no dudará. Siempre seremos firmes en aquellos que violen las reglas», dijo el presidente Prabowo.

La sesión anual del MPR RI en 2025, una sesión conjunta del Parlamento de Indonesia y DPD RI en 2025, y el discurso estatal del Presidente de la República de Indonesia en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia se llevó a cabo en el edificio Nusantara, el complejo MPR, el Parlamento, el DPD RI, Jakarta, Jákarta. Al evento asistieron más de 600 miembros del Consejo, el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, las filas de ministros y ministros adjuntos del gabinete rojo y blanco, varias figuras públicas, representantes de países amigables y líderes de partidos políticos.

En el mismo evento, el séptimo presidente Joko Widodo, sexto presidente Susilo Bambang Yudhoyono, sexto vicepresidente Try Sutrisno, 10º y 12º Vicepresidente Jusuf Kalla, 11º Vicepresidente Boediono, 13º Vicepresidente Ma’ruf Amin también asistió a la sesión anual del MPR 2025 RI en 2025 y RI.

Meanwhile, the ranks of the ministers and deputy ministers who attended the annual MPR session agenda and heard firsthand the state speech of President Prabowo, including the Coordinating Minister for Political and Security Affairs Budi Gunawan, Coordinating Minister for Infrastructure and Development of Agus Harimurti Yudhoyono, Coordinating Minister for Human Development and Culture, and Coordinating Minister for the Coordinating Minister for the Community Empowerment de Muhaimin Iskandar.

Además, el ministro coordinador de la División de Alimentos Zulkifli Hasan, Ministro de Asuntos Legales de Coordinación, Derechos Humanos, Inmigración y correlación Yusril Ihza Mahendra, Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin, Ministro de Reladas Exteriores, Ministro del Secretario de Estado Praseto, Ministro de Estado Karnavian, Ministro de Comunicación y Comunicación de Comunicación y Comunicación de Comunicación y Comunicación de Comunicación y Comunicación de Comunicación y Comunicación Digital de la Ministro de Comunicación y Digital. Amran Teddy Indra Wijaya.

Luego, también estaba el viceministro de comunicación y el Angga Raka Prabowo digital, viceministro de agricultura de Sudaryono.

La agenda de la sesión anual de la MPR indonesia comenzó con el discurso de apertura del presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio Ahmad Muzani, luego continuó con una sesión introductoria con los DPR y DPD RI por el Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani. Después de dos discursos introductorios, hubo una proyección de video con respecto a la implementación de programas prioritarios y los logros de la administración del presidente Prabowo Subianto.

Después de que el presidente Prabowo pronunció su discurso estatal, el evento continuó con la ofrenda de las canciones del archipiélago, y el juicio fue cerrado por el orador del parlamento indonesio. (Hormiga)