El juego de realidad virtual ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ ‘Empire City’ presenta una jugabilidad de Lair

Próximo juego de realidad virtual “Tortugas Ninjas mutantes adolescentes: Empire City” planea centrarse en una parte de la vida de las tortugas que a menudo queda eclipsada por la acción de patear traseros en otros juegos inspirados en “TMNT”: el tiempo que pasas uniéndote a tus hermanos en tu acogedora guarida en las alcantarillas.

En un nuevo adelanto de juego exclusivo para Variedad, que los lectores pueden ver en el video de arriba, el director creativo de “TMNT: Empire City”, Ace St Germain, explica a los jugadores cómo será la experiencia en la guarida cuando se coloquen los auriculares VR y comiencen a jugar como Raphael, Donatello, Leonardo o Michelangelo.

“Te pones los auriculares y te despiertas con tres dedos en cada mano, dos dedos en cada pie y un caparazón en la espalda”, dice St. Germain en voz en off. «Como tortuga, necesitas poder sentir el mundo, recoger todos los objetos que te rodean, absorber la estética familiar y estar rodeado de tu familia. En todas las iteraciones del mundo de ‘TMNT’, la guarida probablemente se destaca como el lugar más emblemático. Nuestro objetivo era hacerlo sentir como en casa. Un lugar al que puedas volver una y otra vez después de un largo día luchando contra el elemento criminal en la superficie. Un lugar donde relajarte, jugar y pasar el rato con tus amigos y familiares. Y nosotros No puedo esperar para meterte en el caparazón para que a ti también te guste ser una tortuga”.

De Cortopia Studios, “Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City” se lanzará en 2026 para auriculares de realidad virtual.