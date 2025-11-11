Seis sectores industriales indonesios inundados de productos importados, los productores locales mantienen la producción

Jacarta – El Ministerio de Industria reveló que hay seis sectores industria en la patria inundada producto importarincluyendo la industria textil, baja, electrónicocosmética, cerámica y calzado.

??El portavoz del Ministerio de Industria, Febri Hendri Antoni Arif, explicó que la enorme cantidad de productos importados ha perturbado el desempeño de estos seis sectores, además de hacer que la utilización y producción de las industrias relacionadas no sean óptimas.

«Esto hace que la industria nacional, si quiere producir mucho, piense primero. Al final se retrasa. Deberían poder producir 100, producir 60 primero. El temor es que no sea absorbido por el mercado», dijo Febri, el martes 11 de noviembre de 2025.

Ambiente de actividades en la terminal de contenedores (Foto ilustrativa).

?Febri dijo que de los seis sectores inundados de productos terminados importados, sólo el sector textil tiene regulaciones en materia de regulaciones de importación.

Por lo tanto, ?El Ministerio de Industria también apoya los esfuerzos del Ministerio de las MIPYMES, que está preparando un plan de asociación entre los comerciantes de ropa usada o de segunda mano y las MIPYMES.

Febri agregó que se priorizará el mercado interno para utilizar productos nacionales y no productos terminados importados.

«Comprar productos locales significa proteger a nuestros hermanos y hermanas que trabajan en esa industria», afirmó.

Ilustración de la industria siderúrgica. Foto : ENTRE FOTOS/Asep Fathulrahman

Como se sabe, anteriormente el viceministro de Industria, Faisol Riza, afirmó que su partido estaba fortaleciendo la protección del mercado y atrayendo nuevas inversiones en la industria del acero para satisfacer las necesidades internas, que actualmente se cubren en un 55 por ciento con importaciones.

Según datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), a partir de 2021, el número de empresas registradas en la Clasificación Estándar de Campo de Indonesia (KBLI) 24 para metales básicos es de 562 empresas y KBLI 25 para productos metálicos, no maquinaria y equipos, hay 1.592 empresas.

?El Viceministro de Industria afirmó que actualmente existe una diferencia significativa entre el consumo de acero y la producción nacional, y esta diferencia se cubre con el 55 por ciento de las importaciones, la mayoría de las cuales provienen de China. En cuanto a la producción de acero, Indonesia ocupará el puesto 14 en el mundo en 2024, es decir, 18 millones de toneladas, un 110 por ciento más que en 2019.

La producción mundial total de acero bruto en 2024 será de 1.884 millones de toneladas, de las cuales China es el mayor productor con una producción de acero bruto de 1.005 millones de toneladas (53,3 por ciento de la producción mundial), seguida de India con un total de 149,4 millones de toneladas (7,9 por ciento de la producción mundial).