Komnas HAM se opone a que Suharto se convierta en un héroe nacional, exponiendo las violaciones de derechos humanos del nuevo régimen del orden

Jacarta – Comisión Nacional de Derechos Humanos (Comisión Nacional de Derechos Humanos) expresó preocupación y objeción a la determinación del título héroe nacional al segundo presidente de Indonesia SM Suharto. Según Komnas HAM, la concesión de este título viola los ideales de la Reforma de 1998, así como los hechos históricos de diversos acontecimientos. violaciones de derechos humanos durante el mandato de Suharto.

Lea también: Su desempeño es excelente, se considera que el Secretario del Gabinete, Teddy, tendrá un papel central si Prabowo se presenta a las elecciones presidenciales de 2029.



Las graves violaciones de derechos humanos a las que se refiere Komnas HAM son los acontecimientos de 1965-1966, el misterioso tiroteo, el incidente de Talangsari, el incidente de Tanjung Priok y la implementación del Área de Operaciones Militares (DOM) de Aceh.

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Anis Hidayah Explicó que estos incidentes habían sido investigados por Komnas HAM con la conclusión de que se trataba de violaciones graves de los derechos humanos, según lo regulado en la Ley número 26 de 2000 sobre tribunales de derechos humanos.

Lea también: Al llegar a Sydney, Prabowo fue recibido por la Ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong.



Aparte de eso, en 2003, Komnas HAM también llevó a cabo una investigación sobre denuncias de graves violaciones de derechos humanos relacionadas con acontecimientos anteriores a la dimisión de Suharto, concretamente los disturbios de mayo de 19998.

Lea también: Prabowo designa Ministro de Estado para controlar la absorción del presupuesto regional y quiere que todo vaya según lo previsto



«Según los resultados de la investigación, los disturbios del 13 al 15 de mayo de 1998 fueron declarados una grave violación de los derechos humanos, es decir, un crimen contra la humanidad previsto en el artículo 9 de la Ley 26/2000», dijo Anis Hidayah en una declaración oficial en Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.

Las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas

Las formas de crímenes contra la humanidad que ocurrieron durante los disturbios de mayo de 1998 incluyeron asesinato, privación de libertad, tortura, violación u otras formas equivalentes de violencia sexual, así como persecución.

Por lo tanto, según Komnas HAM, «la decisión del difunto Suharto no sólo perjudica a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sino también a sus familias, que siguen exigiendo sus derechos hasta el día de hoy», explicó Anis.

Sobre esa base, enfatizó que se deben seguir investigando casos pasados ​​de graves violaciones de derechos humanos, a pesar de que a los gobernantes del Nuevo Orden se les concedió oficialmente el título de Héroe Nacional.

Anis argumentó que la designación de Suharto como héroe nacional no necesariamente proporcionaba impunidad para diversas violaciones de derechos humanos ocurridas durante su reinado.

«Varios incidentes de graves violaciones a los derechos humanos deben seguir siendo procesados, investigados y resueltos en aras de la verdadera justicia y la verdad», afirmó.

Anteriormente, presidente Prabowo Subianto otorgó el título de Héroe Nacional al segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, donde la placa y los documentos para el título de héroe fueron entregados a la hija mayor de Suharto, Siti Hardijanti Rukmana o Tutut Soeharto como heredero, en el Palacio de Estado de Yakarta, el lunes.