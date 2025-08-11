Prada Lucky fue asesinado por mayores perseguidos, aparentemente hubo otras víctimas que sobrevivieron a la muerte

Yakarta, Viva – Hechos impactantes en el trágico caso de la muerte Prada Lucky Se reveló Chepril Saputra Namo en Nagekeo, East Nusa Tenggara (NTT).

Investigar una calibración, Prada Lucky no es el único víctima. Hay otros soldados que también son objeto de violencia, pero sobrevivieron.

«Para las víctimas, de hecho hay una más», dijo el jefe de la Oficina de Información del Ejército (Kadispenad), general de brigada TNI Wahyu Yudhayana fue citado el martes 12 de agosto de 2025.

Kadispenad Brigadier General Wahyu Yudhayana

Wahyu afirmó que su partido haría evaluación Completo para que no ocurran casos similares. También dio una fuerte advertencia de que la violencia no debería ser un método de coaching.

«Hay una serie de cosas que realmente deben evaluarse. Ese es el punto de cada actividad, cada programa debe tener una evaluación, porque no hay nada perfecto de un programa o actividad. Y la violencia puede no ser entrenador», dijo.

Para tener en cuenta, un caso de supuesta persecución brutal que mató a Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) continuó rodando.

El comandante de Kodam IX/Udayana, mayor general Piek Budyakto, expresó desarrollos impactantes. Él dijo, ya había 20 soldados TNI nombrados como sospechosos, incluido un oficial.

«Todos los 20 sospechosos que han sido detenidos y luego serán seguidos con exámenes adicionales», dijo mientras visitaba la suerte de Rumah Rumah Prada en el Kuanino Tni Dormitory, Kupang, lunes 11 de agosto de 2025.