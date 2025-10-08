El jefe de la policía regional instruye al personal a inspeccionar los edificios de los internados islámicos en todo Java Oriental

Surabaya, EN VIVO – Jefe de policía regional de Java Oriental El inspector general de policía Nanang Avianto instruyó a todos los rangos Policía en la región de Java Oriental para llevar a cabo una recopilación exhaustiva de datos y controles sobre edificio cabaña internado (internado).

Lea también: La Policía Regional de Java Oriental examina a 17 testigos del derrumbe del edificio del internado islámico Al Khoziny Sidoarjo



Esto se refiere a la orden del presidente Prabowo Subianto de comprobar las estructuras y edificios de los internados islámicos tras el colapso de edificios de internados islámicos como el del internado islámico Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Java Oriental, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Hacemos hincapié en que cualquier desarrollo debe tener una planificación y supervisión cuidadosas para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir. De los muchos edificios, todavía encontramos varias cabañas que no cumplían con los estándares de construcción, y esto es muy preocupante», dijo Nanang en Surabaya, el miércoles por la noche.

Lea también: Palacio confirma que el jefe de la Policía Nacional nunca propuso un equipo de reforma policial hasta que Prabowo lo rechazó





Internado islámico Al Khoziny Buduran Foto : Instagram/alkhoziny_buduran

Según él, la seguridad de los estudiantes y de la comunidad es la principal prioridad. Por esta razón, la Policía Regional de Java Oriental recopilará datos y volverá a verificar todos los edificios de internados islámicos en Java Oriental.

Lea también: El Ministro Dody revisará 40.000 internados islámicos de varios pisos debido al colapso del internado islámico Al Khoziny



«Este paso lo daremos junto con el Gobierno regional, la Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) y un equipo de expertos para realizar una evaluación de riesgos sobre la idoneidad del edificio. Si se encuentra un edificio que no es adecuado, se procederá a su reparación o cierre temporal», afirmó.

Además de los aspectos técnicos, el jefe de policía de Java Oriental también enfatizó su compromiso con la aplicación de la ley contra las partes que fueron negligentes en el proceso de desarrollo, lo que resultó en la pérdida de vidas.

«Todos tienen la misma posición ante la ley. Por lo tanto, cualquiera que sea declarado responsable será considerado legalmente responsable de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo Nanang.

El Inspector General Nanang añadió que su partido defiende el principio de que Indonesia es un país de derecho. Por lo tanto, todo el proceso de inspección y aplicación se llevará a cabo de forma transparente y de acuerdo con los procedimientos aplicables.

Espera que todas las partes, incluidos los administradores de los internados, los gobiernos locales y la comunidad, puedan desempeñar un papel activo para garantizar que cada edificio de educación religiosa cumpla con los estándares de seguridad de la construcción.

«Esperamos que todas las partes mejoren el sistema de planificación y supervisión para que la seguridad de los estudiantes y de la comunidad esté garantizada», dijo.

Se sabe que el Presidente Prabowo ha ordenado al Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar, que revise la estructura y la resistencia de los edificios en los internados islámicos para que el incidente del colapso de la sala de oración en el internado islámico Al Khoziny (Ponpes), Sidoarjo, Java Oriental, no vuelva a ocurrir.