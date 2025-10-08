Jamie Lee Curtis, Tessa Thompson y Regina King nombradas homenajeadas por WIF

Jamie Lee Curtis, Teresa Thompson y regina rey estará entre los homenajeados en los WIF Honors de este año que se llevarán a cabo en el hotel Beverly Hilton el 6 de noviembre.

La gala anual también honrará a Mara Brock Akil, Maude Apatow, Dede Gardner, Gabrielle Nadig junto con Nia DaCosta y Judy Blume, quienes recibirán sus premios en ausencia.

Presentados bajo el tema «Unidad», los premios reconocen el compromiso compartido con la equidad, la sostenibilidad y las historias que representan cómo las experiencias humanas pueden transformar la cultura.

La velada también contará con la aparición especial del comediante Atsuko Okatsuka.

«Los homenajeados de WIF de este año ejemplifican cómo los artistas están usando sus voces para impulsar el cambio», dijo la directora ejecutiva de WIF, Kirsten Schaffer, en un comunicado. “Desde talentos en ascenso como Maude Apatow hasta leyendas como Jamie Lee Curtis y Mara Brock Akil, su inspirador trabajo, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos recuerda que la solidaridad y la conexión son lo que nos protegerá y nuestra capacidad de contar historias que reflejen toda nuestra humanidad”.

Thompson, DaCosta, Gardner y Nadig serán honrados por su próxima película “Hedda” con el Premio Crystal por su defensa en el cine. El premio reconoce a personas que están creando oportunidades para las mujeres en la industria cinematográfica.

Akil será honrado junto con King y Blume con el Premio Crystal por su defensa en televisión por su colaboración en la popular serie de Netflix, “Forever”.

Curtis recibirá el Premio Humanitario Jane Fonda en reconocimiento a su condecorada carrera como actriz, sus esfuerzos filantrópicos y su defensa de los derechos humanos y la igualdad. La dos veces ganadora del Oscar Jane Fonda entregará a la actriz el distinguido honor.

El premio WIF Max Mara Face of the Future, que reconoce a una estrella en ascenso que encarna estilo y gracia, se entregará a Apatow por su trabajo en “Euphoria”, “Poetic License” y por cofundar la productora JewelBox Pictures.

«WIF Honors es una celebración de la unidad entre generaciones, disciplinas e historias, y los homenajeados de este año reflejan eso», dijeron las copresidentas de WIF Honors, Victoria Alonso y Tracy McKnight. «Como colectivo, estamos unidos contra la división, nuestro compromiso con un salario justo, condiciones de trabajo seguras y el derecho a expresar y crear libremente. Creemos en el poder de la acción unificada para transformar nuestra industria y estamos orgullosos de celebrar a quienes lideran el camino».