Lilly Singh Boards Corto calificado como Oscar ‘Holy Curse’ como productor ejecutivo

Artista global Lilly Singh ha subido a bordo del cortometraje «Santa Maldición«En una capacidad de productor ejecutivo, el aclamado drama del director de respaldo Snigdha Kapoor sobre la identidad de género y la conformidad cultural.

El proyecto aseguró su lugar en la carrera de los Oscar después de reclamar los máximos honores en el 19º Festival y Mercado de Cine de Tasveer, posicionándolo para un reconocimiento potencial en la 98a Ceremonia de Premios de la Academia en 2026.

«Estoy increíblemente orgulloso de unirme a ‘Holy Curse’ y respaldar una película que habla con tal coraje, ternura y verdad», dijo Singh. «Historias como esta no solo desafían las normas, sino que crean espacio para que las personas se vean con dignidad. Es un honor ayudar a defender su viaje».

La narrativa de Kapoor sigue a Radha, una niña de 11 años que lidia con preguntas sobre el género durante un viaje familiar a la India. El protagonista encuentra resistencia de parientes que intentan ceremonias tradicionales, convencidas de que están rompiendo una maldición generacional. La película se une elementos cómicos y dramáticos mientras examina la tensión entre la identidad personal y las expectativas familiares.

La participación de Singh se produce cuando expande su huella productora a través de Unicorn Island Productions y su fondo complementario, ambos dedicados a amplificar los narradores marginados. Su característica debut «Doin ‘It», en la que protagonizó y co-escrita, lanzó en SXSW 2024 y obtuvo su reconocimiento en VariedadEl poder de la celebración de la comedia. El ex anfitrión nocturno rompió barreras como la primera mujer de color en anclar un programa en ese formato para una importante red de transmisión. Su trabajo de defensa incluye citas recientes como defensor de la ONU y el embajador de Goodwill de UNICEF.

Mrunal Kashid lidera el conjunto en un giro, unido por artistas establecidos Adithi Kalkunthe, Anup Soni, Prayrak Mehta y Shardul Bhardwaj.

El reconocimiento del festival se ha montado constantemente, con premios del jurado de tambaleándose en Chicago y el Festival de Cine Indio de Los Ángeles, además de los principales honores LGBTQ+ en Flickerfest. Las exhibiciones adicionales han incluido BFI de Londres, Palm Springs Shortfest, Cleveland’s International Showcase, Japan’s Short Shorts Festival y Mumbai Film Festival.

Detrás de la cámara, Kapoor ha reunido a Neeraj Churi, cuyas producciones visuales de Lotus recientemente respaldaron al ganador de Sundance «Cactus Pears» y el favorito de SXSW «A Upugis Own». El equipo productor también presenta a Noopur Sinha, conocido por «Gordon Ramsey: Uncharted» de National Geographic, y Shweta Bolakani, quien ha colaborado con las principales casas de producción indias, incluidas Dharma y Excel Entertainment.

Los miembros adicionales del equipo incluyen a Ashish Sawhny sirviendo en un papel de consultoría creativa, con Dheeraj Agnihotri manejando la publicidad como productor asociado. Los contribuyentes técnicos abarcan al cineasta nominado al Emmy Juhi Sharma, al ganador del Premio Nacional Anadi Ataley sobre las tareas de edición, el colorista Mahak Gupta, el compositor Alex Symcox y el casting de Kabiku Productions.

El trabajo previo de Kapoor incluye «Looks Like You», un favorito de la audiencia en el Festival Internacional de Cine asiáticoamericano ahora disponible a través de BFI Player.