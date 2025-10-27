El ícono de las artes marciales Iko Uwais protagonizará el thriller de asedio al hospital ‘MRI’

Icono de artes marciales Iko Uwais (“The Raid”, “Mile 22”, “Expend4bles”) encabezará el thriller sobre asedio hospitalario “MRI”, con Liam O’Donnell (“Alphas”) como director. Daniel Baur Aeropuerto Internacional K5 ha adquirido los derechos de venta internacional de la película, que se estrenará en el American Film Market el próximo mes.

O’Donnell se reunirá con Uwais para su tercer largometraje juntos después de dirigir «Beyond Skyline» de 2017 y la anticipada «Skyline: Warpath». Los productores son Strong Island y Uwais Pictures.

«El puro carisma de Iko, su profundidad conmovedora y su increíble ética de trabajo lo convierten en el sueño de todo director», dijo O’Donnell. «Después de una experiencia tan maravillosa con Strong Island en ‘Alphas’, sentí que ‘MRI’ sería el proyecto perfecto para que todos llevemos las cosas al siguiente nivel».

La trama se centra en un sicario destrozado (Uwais) con una familia destrozada y una rodilla rota, que se somete a una resonancia magnética de rutina cuando todo el hospital está bajo el control de gánsteres despiadados. Ahora, él es el único hombre que puede rescatar a su objetivo, la hija de un poderoso jefe criminal, y de alguna manera salvar el día, un agonizante paso a la vez. El guión fue escrito por Russell Hainline (“Hot Frosty” de Netflix).

Christopher Tuffin de Strong Island (“Freelance”, “Canary Black”, “Alphas”) producirá junto a Ryan Santoso para Uwais Pictures. Baur para K5 Intl., Amanda Delaplaine y Chris Ochs serán los productores ejecutivos.

«Con el predominio del contenido de temática asiática en el mercado, sentimos que ‘MRI’ es un ardiente retroceso a las películas clásicas de artes marciales de los años 1970 hechas para audiencias nacidas en los años 2000», añadió Tuffin, cuyos créditos recientes incluyen una serie de éxitos de taquilla y streaming que incluyen «Peppermint», «Canary Black», «Freelance» y «Sound of Freedom», así como próximos estrenos como High Seas. la película de acción “Alphas” y el thriller de acción y suspenso de época “The Butler”, protagonizado por Jean Reno y Tom Hollander.

Las próximas producciones incluyen “Last Meals”, protagonizada por Mads Mikkelson y Boyd Holbrook para el director Ramin Bahrani (“99 Homes”).

Se prevé que la fotografía principal comience en Yakarta a principios del próximo año.

Mejor conocido por su destreza en artes marciales en las películas de acción “The Raid”, “The Raid 2” y “The Night Comes for Us”, Uwais recientemente ha ampliado su alcance, desde la creación del equipo de coreografía de acción Uwais Team hasta la construcción de su propia productora Uwais Pictures con Santoso. Su primera película, “Ikatan Darah”, se estrenó la noche inaugural del Fantastic Fest con excelentes críticas y el debut como director de Uwais, “Timur”, se estrenará el 18 de diciembre en Indonesia.

Uwais está representado por Gersh y Vault Entertainment. O’Donnell está representado por Strong Island, Sentient Entertainment, Innovative Artists Entertainment y Miloknay Weiner. Hainline es representada por Game Plan Media.