Reunión de coordinación de BGN MBG en Ancol, debate sobre cocineros y esterilización de bandejas de alimentos

Jacarta – El gobierno continúa esforzándose por garantizar que el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) se ejecute sin obstáculos. Agencia Nacional de Nutrición (BGN) también celebró una reunión de coordinación nacional en la zona de Ancol, en el norte de Yakarta, para evaluar la implementación del programa que ahora llega a millones de beneficiarios en toda Indonesia.

En la reunión de coordinación, a la que asistieron jefes regionales y coordinadores regionales de 38 provincias, se abordaron diversos temas en el terreno, empezando por la certificación de intérpretes. cocinarprobar materias primas alimentoa la esterilización de envases (bandejas de alimentos) en cada Unidad Implementadora del Programa de Nutrición (SPPG).

El jefe de BGN, Dadan Hindayana, enfatizó que esta reunión se llevó a cabo para garantizar que se mantuvieran los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

«Queremos llevar a cabo actividades que minimicen los incidentes destacados, de modo que nuestro objetivo sea cero incidentes o queremos perseguir cero incidentes», dijo Dadan a los periodistas el lunes 27 de octubre de 2025.

Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) en las escuelas. (Ilustración)

Uno de los principales puntos de evaluación es que todo SPPG debe contar con un chef certificado. Dadan dijo que la experiencia en el campo demuestra que el desempeño de las cocinas con personal certificado es mucho más eficiente y los resultados son más consistentes.

“Pedimos que cada SPPG cuente con un cocinero certificado porque por experiencia la forma de trabajo que tiene un cocinero certificado es más eficiente y rápida”, afirmó.

Además de eso, BGN también reforzará las pruebas rápidas de las materias primas alimentarias y los productos de cocina antes de su distribución. Este paso se refiere a los estrictos estándares de Japón, que ha implementado un programa de alimentación nutritiva durante más de 100 años.

«La experiencia de 100 años de Japón es que el 90 por ciento proviene de materias primas. Y luego también queremos probar los resultados de la cocción antes de distribuirlos a los beneficiarios», dijo Dadan.

No sólo eso, el equipo de esterilización de bandejas de alimentos también es una seria preocupación. Dadan dijo que todos los SPPG estarán equipados con un secador de bandejas de alimentos con una temperatura de 120 grados centígrados, capaz de esterilizar los contenedores en tres minutos.

«Solicitamos a todos los SPPG que utilicen agua certificada, agua embotellada o agua de recarga que ya tenga certificación», dijo.