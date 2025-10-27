Hyundai prepara nuevo SUV con opción de motor diésel

Nueva Delhi, VIVA – hyundai Indian Motorcycle presenta oficialmente un adelanto Sede Hyundai 2026, un SUV de menos de 4 metros que se lanzará a nivel mundial el 4 de noviembre de 2025. Este modelo presenta un nuevo diseño más atrevido y moderno, en línea con la última filosofía de diseño de Hyundai.

Adaptado VIVA Automotriz Desde Rushlane, lunes 27 de octubre de 2025, la producción se realizará en India, con planes de exportar a los mercados internacionales poco después del lanzamiento, lo que marca el movimiento estratégico de Hyundai en el segmento de los SUV compactos.

El frente del Venue 2026 luce audaz con una parrilla rectangular, luces diurnas LED en forma de C y faros delanteros dispuestos verticalmente. La barra de luces LED de ancho completo y el parachoques inferior estilo barra protectora contribuyen a la impresión robusta de estilo SUV.

Los laterales cuentan con paneles de puertas más planos, pasos de rueda llamativos y un diseño de pilar C similar al del Creta, complementado con nuevas llantas de aleación. La parte trasera luce más ordenada con luces LED conectadas y un portón trasero más esculpido, dando una impresión premium y dimensiones que parecen más grandes que las de la generación anterior.

El interior del Venue 2026 ha sufrido importantes cambios con dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas para el infoentretenimiento y el panel de instrumentos, siguiendo el estilo del Creta y Alcazar. La cabina también cuenta con control de clima táctil, nuevas salidas de aire acondicionado y un moderno volante de fondo plano.

Las características premium como un sistema de audio Bose de 8 bocinas, aire acondicionado de doble zona, iluminación ambiental, asientos delanteros ventilados y un techo corredizo panorámico estarán disponibles en la variante más alta. En materia de seguridad, el nuevo Venue ofrece ADAS de nivel 2, que incluye control de crucero adaptativo, advertencia de punto ciego, sensores de estacionamiento delanteros y una cámara de 360 ​​grados, superando las características de nivel 1 del modelo anterior.

El motor Venue 2026 sigue utilizando las opciones de gasolina de 1,2 litros (83 CV), gasolina turbo de 1,0 litros (120 CV) y diésel de 1,5 litros (116 CV). La variante diésel ahora tiene la opción adicional de una transmisión automática con convertidor de par de 6 velocidades, mientras que la variante de gasolina conserva la transmisión manual de 5 velocidades, iMT de 6 velocidades y DCT de 7 velocidades.

El lanzamiento coincide con la temporada de festivales en India y las entregas comienzan de inmediato para satisfacer la demanda.