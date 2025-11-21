El guardia de seguridad viral de una gasolinera tira un coche con placas TNI cuando quiere llenar Pertalite, lo que provoca una avalancha de elogios por parte de los internautas

Yakarta, EN VIVO – Imágenes de vídeo que muestran las acciones de un guardia de seguridad (guardia de seguridad) se llevó el coche con matrícula de la Sede TNI, viral en las redes sociales.

Visto a través de la carga del video de la cuenta de Instagram @encubierto.id, El auto Toyota Alphard negro supuestamente estaba a punto de llenarse Combustible subsidiado tipo pertalita.

Un hombre que vestía una camisa a cuadros fue visto como el conductor del auto que quería reemplazar la placa oficial roja por una placa civil.

Pertamina aumenta la cuota de pertalita y diésel (ilustración)

También se vio a un oficial Gasolinera Ya tomé la boquilla para llenar gasolina. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de poner la herramienta en el tanque del auto, se acercó un guardia de seguridad.

El agente de seguridad parecía estar reprendiendo al conductor del coche. Después de recibir una advertencia, el hombre de la camisa a cuadros inmediatamente subió al auto y se fue.

Al momento de escribir este artículo, aún no se sabe dónde ni cuándo se tomó el video. Sin embargo, el vídeo se ha visto inundado de comentarios de los internautas. No pocos elogiaron las valientes acciones del guardia de seguridad, incluida la presentadora de noticias de tvOne, Andromeda Mercury.

“Genial señor,“, escribió Andro.

«Normalizar cosas que no deberían ser, es más, eso no es lo que debería ser posible. Mantaaaaab Señor Seguridad. Sea siempre saludable y manténgase firme pero humano con todos,«, comentaron los internautas.

«MIDe verdad, si quieres ser imprudente, usa una placa gubernamental, si quieres repostar gasolina, usa una placa civil. Fresco,» Los internautas se movieron.

«El guardia de seguridad es muy valiente, los funcionarios indonesios no se avergüenzan y no se conocen a sí mismos. Un guardia de seguridad muy respetuoso». escribieron los internautas.