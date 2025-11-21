Filipinas: Ex alcalde condenado por trata de personas







A tribunal filipino condenó a un ex alcalde, que según las autoridades es ciudadano chino, por cargos de trata de personas por ayudar a establecer un complejo ilegal de juegos en línea en una provincia del norte donde cientos de ciudadanos chinos y otros extranjeros se vieron obligados a realizar estafas.

el tribunal en Manila condenó a Alice Guo a cadena perpetua junto con otros siete coacusados ​​filipinos y chinos, les ordenó pagar una multa de 2 millones de pesos (34.000 dólares) cada uno y compensar a varias víctimas de trata que presentaron las denuncias. Guo negó todas las acusaciones en su contra y dice que es ciudadana filipina.

Fuente