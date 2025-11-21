Los ingenieros desarrollan una IA que puede utilizar software CAD como un diseñador humano







Los ingenieros están desarrollando un tienes un modelo que puede operar el software CAD de la misma manera que lo hace un diseñador humano. El sistema toma un boceto 2D y lo convierte en un modelo 3D haciendo clic en los botones y navegando por los menús dentro del software. El proyecto tiene como objetivo reducir la pronunciada curva de aprendizaje del CAD y hacer que el trabajo de diseño sea más rápido y accesible.

El equipo creó un nuevo conjunto de datos llamado VideoCAD. Contiene más de 41.000 ejemplos que muestran cómo los diseñadores crean modelos 3D dentro de herramientas CAD. Estos videos registran cada clic, arrastre y selección que da forma a un objeto. Al estudiar estos datos, la IA aprende cómo se mueven los humanos a través de interfaces CAD para crear piezas y objetos.

Los ingenieros ven esto como un camino hacia un «copiloto CAD» que ayuda a los usuarios durante el trabajo de modelado. Un sistema de este tipo podría generar diseños 3D a partir de bocetos y también sugerir próximos pasos o automatizar operaciones repetitivas.

