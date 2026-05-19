El ganador del tiempo extra del Juego 7 de Alex Newhook lleva a los Canadiens sobre los Sabres y al ECF contra los Carolina Hurricanes

Alex Newhook!! Es el héroe del lunes por la noche para los Montreal Canadiens. Newhook de Montreal superó al portero de los Sabres en el tiempo extra para ganar el tenso y valiente Juego 7 3-2 en tiempo extra.

Es la segunda serie consecutiva en la que Alex Newhook ha marcado un gol decisivo en el séptimo juego (Tampa Bay Lightning. Montreal avanzó para enfrentar a los Carolina Hurricanes. Las Finales de la Conferencia Este de los Playoffs de la Copa Stanley comenzarán el jueves en el Lenovo Center en Raleigh, Carolina del Norte.

Qué partido fue el del lunes por la noche en el KeyBank Center de Buffalo, Nueva York. El equipo visitante ganó los últimos cuatro juegos de esta serie, y los Buffalo Sabres jugaron con todo su corazón durante la mejor mitad de este Juego 7, pero no pudieron anotar un gol en tiempo extra. Buffalo estaba perdiendo 2-0 en el primer período y logró el empate en el tercer período.

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Los Canadiens avanzan para jugar contra los Carolina Hurricanes en los playoffs de la Copa Stanley

También hay que darle mucho crédito al guardameta Jakub Dobes, quien hizo una parada tras otra en tiempo extra y durante la recta final del tercer tiempo. Martin St. Louis también ha sido un líder tan fuerte que ha podido mantener unido a este grupo de Canadiens.

Ahora todo está pagado y los Canadiens tienen una cita con los Hurricanes. Carolina no ha perdido un juego en los Playoffs de la NHL, pero ahora solo quedan dos equipos en la Conferencia Este con un viaje a la final de la Copa Stanley en juego.

Jakub Dobes tiene 37 salvamentos en el Juego 7 contra los Sabres. Ha sido una revelación para los Canadiens en algunas de sus grandes victorias en estos playoffs.

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Los canadienses avanzan para enfrentar los huracanes de Carolina en ECF

Las Finales de la Conferencia Este de los Playoffs de la Copa Stanley están definidas: serán los Carolina Hurricanes contra los Montreal Canadiens.

Los Canadiens tuvieron marca de 3-0 contra los Hurricanes en la temporada regular.

Montreal ciertamente llegará a esta serie contra los Hurricanes como los perdedores, pero los Habs han sido un equipo muy resistente durante el último mes. Ya han jugado en dos Juegos 7 y están muy probados en batalla. Sin duda, este deberá ser un ECF muy entretenido entre Montreal y Carolina.

Carolina entra en la serie con sus jugadores estrella Seth Jarvis, Sebastian Aho, Logan Stankoven, Freddie Anderson y Jaccob Slavin.

Los jugadores estrella de Montreal incluyen a Jakub Dobes, Juraj Slafkovsky, Nick Suzuki, Cole Caufield y Jake Evans.