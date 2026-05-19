Diez muertos en colisión frontal entre furgoneta y camión en la autopista de Lakhimpur

Diez personas murieron el lunes cuando una furgoneta chocó frontalmente con un camión en la carretera nacional Sisaiya-Lakhimpur, dijo la policía.

La furgoneta se dirigía a Sisaiya desde Lakhimpur cuando se produjo el accidente entre las aldeas de Unchgaon y Bharehta.

Las autoridades dijeron que la camioneta chocó con un camión que venía en dirección opuesta. Los nueve pasajeros que viajaban en la furgoneta y el conductor murieron.

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