Estados Unidos endurece las restricciones después de que un ciudadano estadounidense diera positivo por ébola

La administración Trump anunció nuevas restricciones de viaje y medidas de emergencia después de que un ciudadano estadounidense dio positivo por una cepa de ébola en África, incluso cuando los funcionarios enfatizaron que actualmente no había casos dentro de Estados Unidos.

El anuncio se produjo durante un evento en la Casa Blanca en el que se le preguntó al presidente Donald Trump si los estadounidenses deberían preocuparse por el brote.

«Estoy preocupado por todo», dijo Trump. «Hasta ahora se ha limitado a África, pero es algo que ha tenido un gran avance».

Luego, Trump invitó a un alto funcionario de salud de la administración, identificado durante la sesión informativa como la Dra. Heidi Overton, a brindar detalles sobre la respuesta del gobierno.

Overton dijo que Estados Unidos había lanzado una “respuesta interinstitucional completa” que involucra al Departamento de Estado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Guerra.

«Hay un estadounidense que es sintomático y dio positivo por el virus Bundibugyo, una cepa del Ébola», dijo. Añadió que el estadounidense infectado y otros seis contactos de alto riesgo serían evacuados de la región afectada y trasladados a Alemania para recibir tratamiento en un centro especializado en fiebre hemorrágica viral.

«Queremos agradecer a nuestros homólogos alemanes», dijo Overton. «Ese es un lugar reconocido internacionalmente para el tratamiento de la fiebre hemorrágica viral». La administración también anunció restricciones de entrada inmediatas para ciudadanos no estadounidenses que hayan viajado recientemente a Uganda, la República Democrática del Congo, el Congo y Sudán del Sur.

«Hemos instituido hoy restricciones de entrada para ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en la región en los últimos 21 días», dijo Overton. Dijo que ya se habían emitido advertencias de viaje para los estadounidenses en la región y enfatizó que las autoridades estaban tomando “medidas muy serias” para evitar que el virus llegue a Estados Unidos.

«En este momento no hay casos de ébola en Estados Unidos», dijo. «Queremos que siga así». La cepa Bundibugyo es una de varias formas conocidas del virus del Ébola y puede causar fiebre hemorrágica grave en humanos. Los síntomas suelen incluir fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia interna. El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales infectados.

Los comentarios de la Casa Blanca se produjeron poco después de que los CDC celebraran una rueda de prensa separada sobre el brote y los esfuerzos de contención en curso en África. Los funcionarios estadounidenses no revelaron la ubicación exacta del estadounidense infectado, pero dijeron que el caso seguía vinculado a la zona del brote.

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