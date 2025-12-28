El ganador de Ravens-Steelers se lo lleva todo por el título de la NFC Norte en la semana 18

Por extraño que parezca Cuervos de Baltimore fanáticos, pero tu destino en los playoffs ahora está en tus propias manos.

Los Ravens obtendrán un partido en casa de la Semana 18 en el que el ganador se lo llevará todo por el título de la División Norte de la AFC contra los Acereros de Pittsburgh gracias a una sorpresiva victoria por 13-6 del marrones de cleveland sobre los Steelers en la Semana 17.

Eso siguió a los Ravens haciendo su parte con una convincente victoria como visitantes por 41-24 sobre los Empacadores de Green Bay en la semana 14.

“¡¡¡¡GANA Y ENTRAMOS!!!!!!!!!!!!!!!!” los cuervos escribieron en su cuenta oficial X tras la derrota de los Steelers.

“LIJADORAS SHEDEUR, MYLES GARRETT Y LOS BROWNS ENTREGAN Y MANTIENEN EL cuervos SEASON ALIVE”, Kevin Oestricher, presentador del podcast de Locked on Ravens escribió en X.

Es una oportunidad increíble para los Ravens, quienes comenzaron la temporada como contendientes al Super Bowl y luego tuvieron un inicio de 1-5 antes de desmoronarse en la segunda mitad de la temporada, incluyendo cinco victorias consecutivas para mejorar a 6-5.

Los Ravens tienen marca de 8-8 de cara a la Semana 18.