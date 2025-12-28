‘Marty Supreme’ consolida a Timothee Chalamet como rey de la taquilla navideña

Timothée Chalamet es oficialmente el rey de la taquilla navideña.

Es la tercera temporada navideña consecutiva en la que la estrella de primer nivel domina la taquilla, un reinado que comenzó con el musical familiar “Wonka” de 2023 y continuó con la película biográfica de Bob Dylan de 2024 “A Complete Unknown”. La aventura de ping pong de este año, “marty supremo”, amplió la tendencia, sirviendo unos estelares 27 millones de dólares durante el marco de cuatro días. Y el dominio de Chalamet en torno a las festividades más alegres debería perdurar con “Dune: Part III” de 2026, programada para el 18 de diciembre.

“Casi todos los años, Timothée tiene un gran éxito durante la importante franja cinematográfica navideña”, señala el jefe de tendencias de mercado de Comscore, Paul Dergarabedian. «No importa el género, ya sea un musical, una película biográfica, una ciencia ficción o una comedia, su elección en cuanto al material y a los colaboradores lo ha convertido no sólo en una auténtica estrella de cine, sino también en un atractivo de taquilla».

“Marty Supreme” confirma el estatus de Chalamet como el tipo de actor cuyo nombre por sí solo puede vender una entrada de cine. Es una distinción poco común hoy en día, especialmente que una estrella sea sinónimo de una temporada para ir al cine. El ejemplo más reciente es probablemente Will Smith, quien solía ser conocido como el Sr. Cuatro de Julio. A partir de “Independence Day” de 1996, se estrenaron en los cines varios de los mayores éxitos de taquilla de Smith: “Men In Black” de 1997, “Men In Black II” de 2002 y “Hancock” de 2008. alrededor del fin de semana del 4 de julio.

Con 17 millones de dólares durante el fin de semana tradicional, “Marty Supreme” debutó en el puesto número 3 en Norteamérica detrás de “Avatar: Fire and Ash” (64 millones de dólares) y “Zootopia 2” (20 millones de dólares). Esas ventas iniciales de entradas representan el segundo mayor debut hasta la fecha para A24 después de “Civil War” de Alex Garland (25 millones de dólares durante el tradicional fin de semana de tres días). “Marty Supreme”, que se lanzó una semana antes en versión limitada, ha generado 28,3 millones de dólares hasta la fecha. Se espera que la película, cuya producción costó 70 millones de dólares, siga siendo un éxito de taquilla en el nuevo año debido a las críticas positivas (un 95% en Rotten Tomatoes) y al gran boca a boca (una calificación de “B+” en CinemaScore). Josh Safdie dirigió “Marty Supreme”, una frenética comedia de errores que sigue al ficticio Marty Mauser mientras persigue su sueño de convertirse en campeón de tenis de mesa.

«Este fue un riesgo creativo y valiente, un drama deportivo de época, y valdrá la pena, gracias a Chalamet y al gran tiempo de juego navideño», dice David A. Gross, quien dirige la firma consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research.

En términos de fines de semana de estreno, “Marty Supreme” se ubica entre los otros lanzamientos navideños de Chalamet. “Wonka”, un musical de fantasía sobre un joven aspirante a chocolatero, Willy Wonka, se estrenó con 39 millones de dólares a mediados de diciembre y siguió siendo una fuerza, ganando finalmente 218 millones de dólares a nivel nacional y 634 millones de dólares en todo el mundo. Luego, “A Complete Unknown”, un drama sobre el ícono de la contracultura Bob Dylan, recaudó 11,6 millones de dólares el día de Navidad y, al final de su emisión, había recaudado 75 millones de dólares en Norteamérica y 140 millones de dólares a nivel mundial. Esas películas no tuvieron debuts récord, pero todas se beneficiaron de su proyección durante la lucrativa temporada navideña. Este tramo entre Navidad y Año Nuevo es tradicionalmente la semana más ocupada del año.

Chalamet, que acaba de cumplir 30 años, elevó su perfil a través de éxitos de taquilla como “Dune” y favoritos independientes como “Call Me By Your Name”, “Lady Bird” y “Little Women”. Los proyectos que siguieron fueron riesgos comerciales, incluso si parecían victorias obvias sobre el papel. Aunque “Wonka” se benefició del conocimiento de la marca (es una precuela de la querida “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”), es el tipo de película que depende de la ejecución y que no funciona sin que el público acepte a Chalamet cantando y bailando sobre un mundo de pura imaginación. Lo mismo ocurre con “A Complete Unknown”, que, por supuesto, tiene la ventaja de contar con excelente música del compositor de “Like a Rolling Stone” en sus primeros años. Pero el reconocimiento del nombre y un fandom apasionado no son suficientes para atraer al público a los cines. Ver: la película biográfica dirigida por Jeremy Allen White de este octubre, “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, que fracasó en la taquilla después de no lograr ir más allá de la base principal de fans del Boss.

Como “Marty Supreme” es completamente original, Chalamet ha sido comercializando incansablemente la película para evitar el destino de demasiadas películas independientes de 2025 que colapsaron en taquilla. Ha captado la atención de las masas de las redes sociales regalándoles a sus amigos famosos la cazadora viral de los años 50, enviando un dirigible naranja de Nickelodeon a volar por todo el país. publicidad en la Esfera en Las Vegas y convertir el estribillo «Marty Supreme. Día de Navidad» en un mantra.

«Timothée Chalamet es el ‘chico de moda’ en este momento. No se puede negar», Jeff Bock, analista de relaciones con los expositores. dijo Variedad después del lanzamiento limitado de la película. «El trabajo promocional que ha realizado con esta película es una genialidad de alto nivel».