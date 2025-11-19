El Ford Focus será oficialmente sacrificado

VIVA – Vado finalmente anunció su fin producción Ford Focus, uno de los hatchbacks más emblemáticos de la historia de la industria automovilística moderna. Esta decisión cierra el largo recorrido de 27 años del Focus, desde que se presentó por primera vez en 1998 como sucesor del Ford Escort.

La última unidad del Ford Focus sale de la línea de producción de la fábrica de Ford en Saarlouis, Alemania, en noviembre de 2025. oficial marcando el final de la cuarta y completa línea de producción del modelo.

El concept car Ford Start se exhibe en Beijing

El gran cambio de estrategia de Ford: centrarse en los SUV y móvil Electricidad

La descontinuación del Ford Focus no es sólo una decisión momentánea. En los últimos años, Ford ha cambiado su enfoque comercial hacia segmento que se consideran más rentables y relevantes para el futuro del transporte, a saber:

1. SUV como nueva columna vertebral

Ford evalúa que la demanda del mercado mundial de automóviles compactos está disminuyendo. Por otro lado, los SUV se han convertido en el modelo más popular en los últimos 10 años.

2. Electrificación acelerada

Ford también está acelerando su transformación hacia los vehículos eléctricos (EV). debido a los recursos compañía limitado, Ford optó por priorizar la inversión en vehículos eléctricos en lugar de mantener el modelo hatchback convencional.

3. No hay sucesores directos

Ford asegura que no existe sustituto para el Ford Focus, ya sean versiones gasolina, híbridas o eléctricas. Esto demuestra la firme decisión de la compañía de abandonar el segmento de los coches pequeños, que en su día fue muy popular.

Huellas históricas del Ford Focus: 12 millones de unidades vendidas en el mundo

Desde su debut mundial, el Ford Focus ha logrado:

vendió más de 12 millones de unidades en todo el mundo,

se convirtió en uno de los coches más vendidos en Europa,

ganó varios premios «Coche del Año»,

Popular gracias a su manejo preciso y eficiencia de combustible.

No solo la versión estándar, los modelos de alto rendimiento como el Focus ST y el Focus RS incluso se han convertido en iconos entre los amantes de los hot hatch, porque ofrecen un alto rendimiento a un precio asequible.

El Ford Focus ya es oficialmente parte de la historia. El modelo que en su día encabezó la lista de coches más vendidos del mundo tuvo que poner fin a su producción para dar cabida a la nueva estrategia de Ford de cara a un futuro automovilístico cada vez más electrificado y competitivo.

Pick-up móvil ford F-150 Raptor R