Jimmy Kimmel, sorprendido por el grito de Trump «tranquilo, cerdito» a un periodista

Jimmy Kimmel asado Donald Trump en un nuevo monólogo después de los aparentes colapsos del presidente cuando los periodistas le hicieron preguntas que no le gustan. Apenas unas horas después de que la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos votó a favor Al publicar los archivos de Epstein, Kimmel bromeó: «Trump no es un pequeño cajita feliz en este momento. Cada vez que le preguntan sobre Jeffrey Epstein, pierde la cabeza».

La casa nocturna luego pasó a un clip viral de Trump señalando a una reportera mientras estaba en el Air Force One y diciéndole: “Silencio, cerdito”.

“Él la llamó cerdita”, dijo Kimmel. «Le dijo ‘Silencio, cerdito’ a un periodista y apenas apareció en las noticias… Si un hombre le hablara así a una compañera de trabajo en un video de capacitación sobre acoso laboral, dirías: ‘Ah, eso es exagerado. Nadie haría eso’. Si el piloto del Air Force One se comportara como el presidente, no se le permitiría pilotar el avión”.

Kimmel también destacó la feroz reacción de Trump a las preguntas formuladas en la Casa Blanca por Mary Bruce de ABC News. Le preguntó al presidente sobre el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi durante el evento de prensa de Trump con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Bruce también le preguntó a Trump sobre los archivos de Epstein, a lo que él respondió llamándola «terrible reportera» y diciéndole a ABC que «su mala compañía es uno de los perpetradores… Creo que se le debería quitar la licencia a ABC porque sus noticias son muy falsas y están muy equivocadas. Y tenemos un gran comisionado, el presidente, que debería revisar eso».

Probablemente Trump se refería al presidente de la FCC, Brendan Carr, quien jugó un papel importante en la suspensión de Kimmel en septiembre. Kimmel reaccionó a la amenaza de Trump diciendo: «No sé, la última vez que tu chico de la FCC miró eso no te fue tan bien».

Como Variedad reportado anteriormenteKimmel obtuvo calificaciones récord cuando regresó a ABC tras su suspensión. Con 6,3 millones de espectadores, fue el episodio regular más visto en la historia de Kimmel (excluyendo los episodios especiales del domingo después de grandes eventos como los Oscar).

Mire el último monólogo de Kimmel en su totalidad en el vídeo a continuación.