For Good’ Proyecciones del fin de semana de apertura de taquilla

En el número de apertura de “Malvado: para siempre”, Glinda canta la canción de celebración “Thank Goodness” para calmar las ansiedades de los ciudadanos de Oz. Los propietarios de cines tararearán una melodía similar durante el fin de semana cuando la segunda mitad del éxito de Broadway llegue a la pantalla grande.

“Wicked: For Good” está recaudando entre 150 y 180 millones de dólares en 4.000 salas norteamericanas en su primer fin de semana de estreno, un comienzo heroico después de una triste caída en taquilla. Un debut en el extremo superior de ese rango se ubicaría como el lanzamiento más grande del año, por encima de “A Minecraft Movie” de abril ($162 millones) y la nueva versión de “Lilo & Stitch” de mayo ($146 millones). El musical de gran presupuesto está preparado para destrozar el debut de “Wicked” de 2024, que estableció un récord de adaptaciones del escenario a la pantalla con 112,5 millones de dólares en el mismo marco previo al Día de Acción de Gracias.

Universal, el estudio detrás de “Wicked”, ofrece una estimación de 125 millones de dólares o más para la segunda entrega. Es una cifra un poco más conservadora porque las proyecciones de la primera película fueron enormes (algunos exhibidores sugirieron más de 130 millones de dólares) antes de que las ventas de entradas alcanzaran la todavía espectacular cifra de 112,5 millones de dólares. Sin embargo, los pronosticadores de taquilla son optimistas, porque esta vez “Wicked” es una entidad conocida y “For Good” se anuncia como la conclusión imperdible del viaje épico de Elphaba y Glinda por Yellow Brick Road.

“Wicked: For Good” se cierne sobre las listas de taquilla nacional mientras otros dos recién llegados, el sangriento thriller de acción de Sony “Sisu: Road to Revenge” y la comedia dramática de Searchlight “Rental Family” intentan servir como contraprogramación contra el musical rosa y verde. “Sisu 2” aspira a recaudar 3 millones de dólares en 2.100 salas. Esas ventas de entradas son similares a las de “Sisu” de 2022, que alcanzó los 3,3 millones de dólares antes de recaudar 7 millones de dólares a nivel nacional y 14 millones de dólares a nivel mundial. “Rental Family”, protagonizada por Brendan Fraser como un actor en apuros que consigue el trabajo no tan bueno de interpretar papeles de doble para extraños en Japón, también apunta a un debut en los dígitos bajos en 1.900 localidades de América del Norte.

Dirigida por Jon M. Chu, “Wicked: For Good” narra el segundo acto del espectáculo en el que el Mago (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh) intentan poner a todo Oz en contra de Elphaba (Cynthia Erivo) y tildarla como la Bruja Malvada del Oeste. Mientras tanto, la alegre mejor amiga de la bruja verde (Ariana Grande) abraza su personalidad pública como Glinda la Buena. “For Good” ciertamente electrizará la taquilla, pero la pregunta es si esta entrada disfrutará del mismo tipo de permanencia que la original. “Wicked” se convirtió en la adaptación de Broadway más grande de la historia, con 756 millones de dólares a nivel mundial. Al igual que la entrega inicial, es probable que el boca a boca positivo y la memorable banda sonora impulsen la repetición del negocio durante el resto del año. Sin embargo, la segunda mitad de “Wicked” es mucho más oscura y no tiene tantos canciones pegadizas como el efervescente primer acto del musical. Universal produjo el espectáculo de dos partes por 300 millones de dólares, sin incluir los desmesurados presupuestos de marketing.

“Wicked: For Good” y la comedia animada de Disney “Zootopia 2”, que se estrena el 26 de noviembre, parecen terminar noviembre con una nota alta. Se perfila como un gran Día de Acción de Gracias para las salas de cine, ya que estos éxitos de taquilla intentan romper el récord establecido durante el último Día del Pavo con 433 millones de dólares en todas las películas, lideradas por “Wicked: Part 1”, “Moana 2” y “Gladiator II”.

«Esta es una gran noticia después de un mes de octubre bastante sombrío», dice el jefe de tendencias de mercado de Comscore, Paul Dergarabedian.