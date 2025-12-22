Jake Paul recibe una suspensión de boxeo indefinida tras el brutal KO de Anthony Joshua

Jake Paul fue noqueado por Anthony Joshua después de seis asaltos y luego compartió que sufrió una doble fractura de mandíbula durante la pelea que se llevó a cabo en Miami.

Jake Paul tras ser derribado por Anthony Joshua (Imagen: (Giorgio VIERA/AFP vía Getty Images))

Jake Paul ha sido suspendido indefinidamente tras su derrota por nocaut ante Anthony Joshua. Paul se enfrentó al ex campeón mundial de peso pesado Joshua el viernes por la noche en Miami.

Joshua, quien, según se informa, está a punto de aceptar una pelea muy esperada contra Fury en Riad en 2026, tuvo que trabajar mucho más duro de lo que le hubiera gustado para extinguir el desafío de Paul. Sin embargo, la pelea fue cancelada en el sexto asalto luego de una ráfaga de tiros de Joshua.

Pero Paul, que apenas disparó, mostró un corazón encomiable para aguantar tanto tiempo como lo hizo. El estadounidense ahora ha sido operado después de que el golpe final le rompiera la mandíbula en dos lugares.

Y la Comisión Atlética de Florida lo ha suspendido indefinidamente, lo que significa que debe recibir autorización médica para volver a pelear en el estado. Pero como Paul no planea volver a pelear hasta el próximo verano, esto no obstaculizará su carrera.

«No fue la mejor actuación», admitió Joshua. “Tenemos que darle a Jake su respeto por intentarlo, intentarlo y intentarlo, pero esta noche se encontró con un verdadero luchador que había sido despedido durante 15 meses y se sacudió las telarañas.

LEER MÁS : Andrew Tate plantea la teoría de la conspiración como nueva excusa para la derrota en el boxeo ante Chase DeMoorLEER MÁS : Anthony Joshua pierde £32 millones en premios después de la victoria de Jake Paul en Miami

“No puedo esperar a llegar a 2026. Si Tyson Fury es tan serio como cree y quiere dejar de usar Twitter, ponerse guantes y pelear contra uno de los luchadores más reales que puede manejar cualquier desafío, entonces súbete al ring conmigo si eres un verdadero tipo rudo.

“No hables de todo eso, ‘AJ esto, AJ aquello’, veámonos en el ring y hablemos con los puños”.

Cuando se le preguntó si su prohibición de 15 meses del ring desde su derrota ante Daniel Dubois había influido en sus luchas iniciales, Joshua respondió: “Tengo que darle a este hombre un análisis sistemático.

«Dije que tomaría su alma, dije que lo vería abandonar su cuerpo round tras round. Cuando llegue el momento, habrá gente que quedará noqueada. Lo dije y eso es exactamente lo que pasó».

«Simplemente me tomé mi tiempo y terminé el trabajo dentro del límite de tiempo de ocho vueltas. Me niego a lastimarme, me niego a reconocer que me lastimé.

(Imagen: Ed Mulholland/Getty Images para Netflix)

«Tan pronto como me golpeó, me quedé allí y traté de devolverle el golpe. Al final habrá un ganador y esta noche soy yo».

Mientras que Paul decía: «Doble fractura de mandíbula. Dame a Canelo en diez días. Me siento bien, eso fue lindo», le dijo a Netflix después de la pelea. «Me encanta este deporte. Lo di todo… Me lo pasé genial».

«Anthony es un gran peleador, me han dado una paliza, pero de eso se trata este deporte. Por cierto, creo que tengo la mandíbula rota… definitivamente está rota. Bonito trasero que grita de uno de los mejores que jamás lo haya hecho».

«Vamos a sanar la mandíbula rota, pelear con alguien de mi peso e ir por el título mundial de peso crucero».