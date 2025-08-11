El negocio del servidor de crédito está amenazado con cerrado, se alienta al gobierno a completar una licencia comercial de salida digital basada en

Yakarta, Viva – Bank Indonesia (BI) Como titular de la autoridad del sistema de pago en el país, se le pidió que tomara medidas concretas para resolver problemas legales relacionados permiso comercial salida Y servidor crédito Basado en aplicaciones digitales.

Esta solicitud surge después de las preocupaciones de que la aplicación de reglas que se equiparan con la regulación del sector financiero tienen el potencial de matar el negocio de cientos de miles de actores comerciales en el sector.

Por lo tanto, la asociación de comerciantes de crédito en toda Indonesia que se refugian en la Unidad de Comercio Celular de Indonesia (Knci), solicite a BI y otras instituciones relacionadas que proporcionen soluciones a problemas legales, relacionados con los permisos comerciales o la implementación de servidores de crédito que utilizan plataformas de aplicaciones digitales.



El presidente de la KNCI, dijo Azni Tubas, el problema legal podría tener un impacto en el cierre de actividades comerciales o servidor de crédito.

«En algunas regiones, la policía cuestiona los puntos de venta y los servidores de crédito con respecto al permiso para la prestación de servicios de pago, así como el mecanismo de depósito del saldo del servidor de crédito se compara con las actividades de recaudar fondos en el negocio del sector financiero», dijo Tubas en su comunicado, lunes 11 de agosto de 2025.

Knci también invitó al banco Indonesia (BI), el Ministerio de Comercio, el Parlamento Indonesio y todas las instituciones relacionadas, a sentarse para formular la solución más apropiada para resolver el problema.

Según él, debido a que la larga historia de los puntos de venta de pulsos que también se convierte en variables importantes de la economía de la comunidad, KNCI afirma que el enfoque legal utiliza la regulación del sector financiero en el negocio de servidores comerciales/servidores de crédito es muy irrelevante.



«Le pedimos a BI que esté dispuesto a acomodarnos para que nos sentaran para producir la solución adecuada para las salidas de pulsos, relacionadas con las licencias y pagos de transacciones digitales. También pedimos a los agentes de la ley que estén dispuestos a hacer un enfoque persuasivo y preventivo para tratar este problema», dijo Tubas.

También afirmó que actualmente KNCI todavía tiene 150 mil puntos de venta de crédito, con un estimado de 300 mil trabajadores. Por lo tanto, también admitió que estaba preocupado de que si no hubiera certeza legal sobre las actividades comerciales de la salida comercial, cuanto más se cerrarían los puntos de venta y tuvieran un impacto en aumentar la reducción laboral en la industria de productos de telecomunicaciones celulares.

«Mientras que en 2018, Knci señaló que todavía había alrededor de 500 mil puntos de venta con absorción de alrededor de 1,5 millones de trabajadores en toda Indonesia», dijo.