El ex presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, arrestado







El ex presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, fue arrestado el viernes por presuntamente hacer mal uso gobierno Fondos, declararon oficiales de policía.

El líder de 76 años fue detenido en la sede de Departamento de Investigación Criminal (CID) En Colombo, donde había sido convocado para registrar una declaración sobre la investigación en curso, informó PTI.

Según la policía, Wickremesinghe está acusado de usar fondos estatales para financiar una visita al Reino Unido en septiembre de 2023, donde asistió a una ceremonia de convocatoria de su esposa, el profesor Maithree. El supuesto mal uso ocurrió mientras regresaba de los Estados Unidos después de un compromiso oficial e hizo un desvío al Reino Unido, con los gastos cubiertos por el estado.

Fuentes de CID informaron que su personal había sido interrogado previamente sobre los arreglos de viaje y los gastos relacionados con el viaje, informó PTI.

Wickremesinghe, un político experimentado, asumió el cargo en julio de 2022 después de que Gotabaya Rajapaksa renunció en medio de protestas públicas masivas durante la crisis económica de Sri Lanka. Sirvió como presidente hasta septiembre de 2024, completando el resto del mandato de Rajapaksa. También es conocido por haber ocupado el cargo de Primer ministro Seis veces durante su larga carrera política.

El tribunal tailandés absuelve al ex primer ministro Thaksin Shinawatra en el caso de la difamación real

El ex primer ministro (primer ministro) de Tailandia, Thaksin Shinawatra, fue absuelto el viernes por un cargo de difamación real, un delito grave bajo las estrictas leyes de Lese Majeste de Tailandia que podrían haber llevado a una sentencia de prisión de 15 años, informó la agencia de noticias AP.

Thaksin, de 76 años, parecía aliviado cuando salió de la sala del tribunal, diciéndole a los periodistas el veredicto en una sola palabra: «despido».

Su abogado, Winyat Chatmontree, luego confirmó la absolución, que también se anunció formalmente en un comunicado publicado por el Tribunal Penal de Bangkok, informó AP.

La Ley de Lese Majeste de Tailandia, una de las más estrictas del mundo, castiga a cualquier insulto percibido a la monarquía con una pena de prisión que oscila entre tres y 15 años. La ley se ha utilizado cada vez más en los últimos años para atacar a los críticos del gobierno, incluidos los activistas estudiantiles.

Según los abogados tailandeses para Derechos humanosMás de 270 individuos han sido acusados ​​bajo la ley desde principios de 2020, informó AP.

El tribunal declaró que las pruebas y los testimonios de testigos presentados no eran lo suficientemente fuertes como para justificar una condena.

(Con entradas PTI y AP)





Fuente