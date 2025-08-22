Los Broncos hacen un anuncio crítico de Bo nix antes de enfrentar a los santos

El Broncos de Denver se enfrentará al entrenador en jefe Sean PaytonEl antiguo equipo, el Santos de Nueva Orleanspara cerrar la pretemporada, y tendrán un mariscal de campo titular Bo nix bajo el centro.

Nix está sano, pero Payton, como muchos entrenadores en jefe, ha aprovechado de las prácticas conjuntas Para conseguir a sus entrantes mucho trabajo. Entonces, la posibilidad de que Payton pueda poner sus 1s, especialmente los más antiguos o aquellos con antecedentes de lesiones más largas, en hielo hasta que quedara la semana 1.

Payton también estableció una estimación aproximada de cuántas repeticiones obtendrá el pasador de segundo año.

«Nuestro plan es jugar a nuestros titulares durante ocho a 10 jugadas, dependiendo, y eso no está solo grabado en piedra, y luego entrar en nuestra segunda fase y tercera fase», Payton dijo el 21 de agosto.

Según Pro Football FocusNix registró 12 retrocesos en 19 instantáneas totales en su primera acción de la pretemporada, una victoria de 30-9 Broncos sobre el San Francisco 49ers en el abridor. Fue 6 de 11 para 34 yardas sin goles.

Los Broncos continúan teniendo grandes esperanzas para Nix en su segunda temporada.

Broncos HC Sean Payton promociona la ética de trabajo de Bo Nix, Expectativas

Payton ha expresado confianza Ese Nix puede estar entre los mejores mariscales de campo de la liga en las próximas temporadas.

Más recientemente explicó por qué su fe en Nix es tan alta.

«Lo mejor de BO es que las expectativas que tiene para sí mismo son tan altas. Y creo que como compañero de equipo, como líder en el año 2, sé que su enfoque es ganar», Payton dijo en una entrevista con Jo Madden el 21 de agosto.

«Creo que cuando miras su ética de trabajo y cómo se prepara, él es el hijo de un entrenador de Alabama, donde el fútbol es muy importante. Él es una adversidad, y luego también ha tenido mucho éxito. Entonces, creo que sabes que ese término» se desarrolla el año pasado «, creo que es realmente más un nivel de comodidad».

Payton es no el único quien ha citado la mejor comodidad de Nix y el mandato de la ofensiva de los Broncos en su segunda temporada. Ala cerrada Adam Trautman también se unió.

¿Cuál es una gran diferencia para los Broncos QB Bo Nix de principios de la temporada pasada hasta ahora? Explica su compañero de equipo Adam Trautman, quien también fue compañero de equipo de Drew Brees en 2020. «No hay ningún tipo de bruma en sus ojos donde se sienta, tal vez, ‘¿Cuál fue la matanza?'», Dice Trautman. «… él es … pic.twitter.com/b9vkg8ouyk – Andrew Mason ( @ @Masdenver) 26 de julio de 2025

Seguridad de los Broncos Branon Jones También elogió el progreso de Nix.

«Su nivel de comodidad ha sido increíble. Puedes ver que realmente entiende la defensa, dependiendo de las coberturas delanteras en las que estamos. Él entiende los batidores que vienen con ciertas coberturas que juegas». Jones dijo a los periodistas el 21 de agosto. «Lo he visto hacer ese salto de una base de juego a juego el año pasado, y creo que está a millas de incluso donde terminamos la temporada. Entonces, súper feliz y emocionado por él».

Jones y los Broncos tienen muchas razones para ser optimistas sobre las perspectivas de Nix para la campaña 2025.

Bo Nix vuelve las cabezas con el juego de juego ‘Elite’ Pro Bowl

Uno de los mayores cambios que los Broncos hicieron alrededor de Nix fue firmar el dos veces en el ala cerrada de Pro Bowl Evan Engram en agencia libre de la Jaguars de Jacksonville.

Coordinador ofensivo de los Broncos Joe Lombardi Llamado a Engram una opción de recepción de «élite» Durante su disponibilidad de medios el 20 de agosto y el primero Gigantes de Nueva York La selección de primera ronda ya ha mostrado una fuerte conexión con su nuevo QB, Nix.

Zac Stevens de DNVR Sports compartió un clip de movimiento lento de los dos que se conectan, llamándolo «poesía».

«Soy su ‘sí hombre’. Lo que sea que necesite, lo que vea » Engram dijo a los periodistas el 14 de agosto. «Está muy abierto a la conversación. Y simplemente conocer su visión de la pelota, y luego hizo preguntas sobre las mías, es muy cohesivo. Creo que la forma en que trabaja, su mentalidad es definitivamente, definitivamente creo que puede tener mucho éxito este año».

Si los Broncos se darán cuenta de sus objetivos para esta próxima temporada, necesitan que Nix tome pasos similares adelante en el campo.