Usando prisioneros de KPK-tangan en esposado, viceministro de Immanuel Ebenezer llorando

Yakarta, Viva – Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer O quién se llama familiarmente Noel, visto llorando cuando está dirigido por el oficial de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Hacia una conferencia de prensa en el KPK Red and White Building, Kuningan, South Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Basado en el monitoreo, Noel, que llevaba el chaleco naranja del prisionero de KPK con manos esposadas, fue visto caminando con otros 10 sospechosos en la sala de conferencias de prensa. Fue visto frotándose la cara con ambas manos esposadas.

Los sospechosos que estaban asegurados en OTT el miércoles por la noche, se exhibieron frente al equipo de medios. Noel junto con otros 10 sospechosos ingresaron a la sala de conferencias de prensa para mostrarse al público.

«¿Cuáles son las construcciones, la cronología y las partes nombradas como sospechosos, antes de que presentemos a las partes nombradas como sospechosos en este caso», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetto al comenzar una conferencia de prensa en el KPK el viernes.

Viceministro de Immanuel Ebenezer lloró cuando usaba un chaleco de prisionero de KPK

Se sabe que la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a 11 presuntos sospechosos extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, dijo que los 11 sospechosos fueron el viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG); Fahrurozi como director general de Binwasnaker y K3; Irvian Bobby Mahendra como coordinador del personal institucional y K3.

Luego, Gerry Aditya Herwanto Putra como coordinador de pruebas y evaluaciones de competencia K3; Subhan como DIT Safety Sub -Coordinator. Bina K3; Anitasari Kusumawati como el sub -coordinador de personal de asociación y salud ocupacional; Hery Sutanto como Director de Desarrollo Institucional (2021-febrero de 2025).

Sekarsari Kartika Putri como el sub -coordinador; Supriadi como coordinador; Temurila como Pt Kem Indonesia, y Miki Mahfud como Pt Kem Indonesia.

«Además, el KPK detuvo a los sospechosos durante los primeros 20 días, que comienza el 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Sucursales de KPK de Building Red and White», dijo Setyo Budiyanto durante una conferencia de prensa en Jakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Se sospechaba que los 11 sospechosos violaron la carta E y/o el Artículo 12B de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción modificados por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.