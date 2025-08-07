El ex Nhler explota Evan Bouchard Deal ‘comiendo’ el salario de Oilers

El salario no siempre es la mejor medida del valor de un jugador, pero puede decirle mucho sobre el tiempo.

El talento importa, claro. Pero los contratos tienen la forma igual de la circunstancia: espacio de capitalización, necesidad del equipo, ventanas de negociación y apalancamiento. Este verano, el tiempo lo fue todo.

Con la liga Tapa salarial finalmente aumentando Por primera vez desde la era Covid, los agentes libres tuvieron una rara oportunidad de capitalizar. ¿Uno de los mayores beneficiarios? Evan Bouchardquien firmó un Extensión de cuatro años y $ 42 millones con el Edmonton Oilers a fines de junio.

Ese tipo de día de pago no fue solo sobre el rendimiento, aunque Bouchard ha publicado consecutivo Top cinco temporadas de puntuación entre los defensores. También se trataba de impulso, proyección y un mercado más flexible.

El ex defensa de la NHL sugiere que Evan Bouchard Contract no es ‘el juego correcto’

Pero no todos lo ven como una apuesta inteligente.

Con un Hit de $ 10.5 millonesBouchard ahora ocupa el cuarto lugar entre los defensores de la NHL y está empatado en el 15º en general en la liga, un número que levantó las cejas para al menos un antiguo blueliner de la NHL. James Wisniewski, nunca tímido con sus tomas, cree que el trato podría terminar perjudicando las esperanzas del campeonato de Edmonton.

«No creo el Bouchard [contract] A $ 10.5 millones es el juego correcto «, Wisniewski dijo. «Si quieres [expletive] Gana, ese no es el tipo que vas a firmar para ir al siguiente nivel «.

Apareciendo en un episodio reciente de El podcast Netters vacíoWisniewski advirtió que incluso con el aumento en el límite salarial, Edmonton está tomando un gran riesgo al poner tanto en el contrato de Bouchard, especialmente cuando el equipo ya está comprometiendo dólares altos con Connor McDavid y Leon Draisaitl.

«Estás comiendo un montón de salario», dijo Wisniewski. «Tienes Draisaitl y McDavid. Y no estoy quitando el crédito de [Bouchard] por ser como un defensor ofensivo realmente bueno. Pero está comiendo hasta 10 millones y medio de su salario «.

NHL Insider promociona a Evan Bouchard como ‘un jugador ofensivo de élite’

Pero Jason Gregor, coanfitrión del podcast @dailyfaceoff, cree que Bouchard vale cada centavo. Apareciendo recientemente en El podcast Spittin ‘ChicletsGregor dijo que la gente se está atrapando demasiado en el accidente defensivo ocasional que hace Bouchard, en lugar de reconocer su grandeza en la ofensiva.

«Hace cosas que muy pocos defensores pueden hacer, ¿verdad?» Dijo Gregor. «Es un jugador ofensivo de élite, ¿verdad? Lo tiene, nadie dispara más fuerte que Bouchard de manera consistente. Todos los números están en NHL Edge. La élite de su pase. Eso es lo que es Bouchard.