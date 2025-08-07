Eddie Murphy lidera con cansancio una comedia de acción física

Una rueda casi literalmente sale de la camioneta blindada donde gran parte de la acción y la mayor parte de la comedia tienen lugar en Tim Story‘S Comedia de acción «La camioneta«(Un nombre bastante confuso considerando que ese es otro tipo de camión por completo). Es lo suficientemente temprano en el proceso, por lo que una reparación rápida hace que Van Roadworthy nuevamente. Pero lamentablemente, no existe tal solución para que este vehículo de estrella estelar fuera de lo general, las ruedas metafóricas que, como la trama se escapa en torno a otro giro de la credulidad. chisporroteo, mientras se revisó Eddie Murphy y un excesivamente anticompenador Pete Davidson Corre, tratando sombríamente de obtener una química de amigos.

Murphy y Davidson juegan a los guardias blindados de camiones, el veterano Russell y el novato Travis, respectivamente, se unen en este día particular por las circunstancias y su jefe con mezclilla Clark (Andrew Dice Clay). Clark se burla de las protestas de Russell de que necesita llegar a casa con su hermosa esposa Natalie (Eva Longoria) a tiempo para celebrar su 25 aniversario de bodas, y le asigna una ruta desconocida de larga distancia. Peor aún, lo ensilla con Noob Travis, que no solo es un poco idiota, sino que está irritante de un ánimo de espíritu después de haber pasado el fin de semana comprometiendo el sexo alucinante con la hermosa Zoe (Keke Palmer). Esto es a pesar de que Travis inicialmente ha sacado su arma a Zoe, amenazándola con arresto cuando él lo confunde con un intento de robar un banco. Y así, el gawky Goofball básicamente ha ganado una lotería sexual/romántica enormemente improbable, que nunca le sucede a nadie en la vida real, excepto tal vez a Pete Davidson, por lo que tal vez podamos dejar que esta se deslice.

Aún así, el tropo de las mujeres de Joes ordinarias que anotan a las mujeres de su liga tienen una especie de ambiente de retroceso, y es francamente una pena que el resto de «la camioneta» no haga lo mismo. Pero en lugar de emular el apogeo de la película de amigos de Murphy y capitalizar la inimitable bravuconería de Motormouth de la megaestrella (puntuada con esa icónica risa de la piel de gallina), «la camioneta» hace que la decisión desconcertante de Murphy, que también produce, una presencia que tenía algunas, como el hombre estóperado y exasperado de Davidson, Wirle Lunk. Cue un montón de sabrosos de color trasero y pendientes de retroceso, e incluso solo vienen cuando Russell se queda sin silencios puntiagudos, suprimió a Eyerolls y mudó la desaceleración paterna mira a su compañero. Incluso a los 64 años, Murphy es demasiado joven para ser demasiado viejo para esta mierda.

Por su parte, Travis Yammers y Jibbers y llora por querer y fallar, ser policía, entre bromas juveniles sobre escatología o sexo. El guión de Kevin Burrows y Matt Mider no le proporciona a Davidson mucho con lo que trabajar, por lo que, como dice el viejo adagio de Hollywood, cuando su guión le da limones, haga una broma sobre las mamadas, al menos de esa manera puede obtener la calificación R que le dará a su comedia de acción leve e inofensiva de otra manera una voluntad de maldito boy.

Story es el experimentado cineasta detrás de «Barbershop», «Ride Aando» y las películas de Jessica Alba-Era «Fantasy Four». Y «la camioneta» ciertamente tiene un brillo profesional, incluso si las autopistas tienden a estar sospechosamente vacías de otro tráfico cada vez que se produce una persecución, e incluso si gran parte de la psicología demostrada es tan artificial como para ser reconocible como humano. Pero todo tiene lugar como a través del extremo equivocado de un telescopio, aplanado, muy lejos y más notable por todas las formas en que la presencia de Murphy nos recuerda lo que está ausente.

Si alguien aquí es un candidato para llenar ese vacío, en términos de acercarse a la energía, la inventiva y las cadencias convencionales de Murphy en su mejor momento, no es Davidson sino Palmer, cuya Zoe pronto resurge como la mente maestra de los atracos. Sus motivos son mucho más correctos (y le dan a la película una leve rubor de credibilidad anticapitalista y tornillada) que los de sus secuaces de Meathead, a quienes abandona cuando se da cuenta de que simplemente puede manipular a Russell y Travis, también conocida como inofensiva y Gormless, para que haga su oferta. El misterio de por qué sedujo a los perdedores autónomos Travis ahora se resuelve, fue por información interna, aunque el misterio de por qué también se enamoró de tal Doofus.

En cualquier caso, Palmer es tan naturalmente divertido, nada que jugar, uno se maravilla ante la idea de lo que podría haber hecho si el guión realmente le hubiera dado algunas bromas. Lo mismo es Longoria, cuya parte es más pequeña pero que hace un heno cómico abundante en sus breves momentos de sol, incluso si nada logra ser más divertido que la noción de que la mayor ambición de esta mujer alfa en el mundo es establecerse con su marido de guardia de seguridad y abrir un B&B. Axel Foley y una ama de casa desesperada que dirige un Chintzy New Jersey Inn? Ahora que, más que la mayoría de «The Pickup», es la comedia.