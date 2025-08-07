El Rupia se fortaleció en medio de las dudas de los observadores en el crecimiento económico del segundo trimestre de 2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Leer también: Se predice que el verde abierto, JCI será plano a pesar de que el intercambio de Asia-Pacífico se fortalece



Basado en datos de la tarifa de dólar spot interbancario de Yakarta o Jisdor BI, Tipo de cambio de Rupiah sobre el dólar de los Estados Unidos al nivel de Rp 16,379 por miércoles 6 de agosto de 2025. Se registró la posición del Rupiah fortificado 9 puntos desde el tipo de cambio anterior en el nivel de RP 16,388 en la negociación el martes 5 de agosto de 2025.

Mientras cotizaba en el mercado spot el jueves 7 de agosto de 2025 hasta el 09.25 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,312 por dólar estadounidense, fortaleció 50 puntos o 0.31 por ciento desde la posición anterior a nivel de RP 16,362 por dólar estadounidense.

Leer también: IHSG tiene la oportunidad de fortalecer, echar un vistazo a 5 recomendaciones para las acciones potenciales Cuan





Montones de dinero rupia con varios nominales

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, muchos observadores no creen en los informes crecimiento económico El trimestre II-2025 de Indonesia, que alcanzó el 5.12 por ciento.

Leer también: 5.12 por ciento El crecimiento económico es dudoso, esta es la explicación del jefe de BPS



Esta cifra ha aumentado del 4.87 por ciento en comparación con el trimestre anterior. Mientras que, según la encuesta de un economista, el crecimiento económico se estima en 4.80 por ciento.

La tasa de crecimiento es como las preocupaciones opuestas sobre el debilitamiento de los indicadores económicos, incluida la disminución de las ventas de automóviles, el debilitamiento del consumo y la contracción del índice del gerente de compra que indica la desaceleración de la actividad económica.

Pero la realidad que ocurrió, el consumo doméstico contribuyó inesperadamente a más de la mitad del PIB de Indonesia, o aumentó ligeramente a 4.97 por ciento interanual (interanual) en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el 4.95 por ciento en el trimestre anterior.

«El crecimiento está respaldado por mayores gastos para alimentos y viajes durante una serie de vacaciones religiosas y vacaciones escolares», dijo Ibrahim.

Además, el crecimiento de la inversión aumentó al nivel más alto en los últimos cuatro años, ascendiendo a un 6,99 por ciento en el segundo trimestre de 2025 del 2.12 por ciento anterior. El crecimiento fue impulsado por proyectos de infraestructura, incluida la expansión del tren rápido masivo, aunque el gasto del gobierno se registró con una contracción anual del 0,33 por ciento.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado debilitado en el rango de Rp 16,360 – RP 16,420», dijo.