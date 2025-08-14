Solo con RP50 mil, evita el fraude en línea que hace colapsas

Yakarta, Viva – El mundo digital de Indonesia está inundado de amenazas cada vez más preocupantes. Desde llamadas telefónicas desconocidas, mensajes cortos sospechosos, hasta Fraude en línea Aquellos que aprovechan la brecha de la confianza, esta amenaza no solo interfiere, sino que también amenaza la seguridad y la privacidad de millones de personas.

Los datos muestran que Indonesia es el país con los receptores más spam en Asia Pacífico. Hasta el 65 por ciento de las personas indonesias experimentan esfuerzos de estafa cada semana, y el 39 por ciento de los jóvenes han sido víctimas de fraude en línea.

Este fenómeno no es solo un trastorno ordinario. Para la generación más joven que creció en una era digital, esta amenaza puede obstaculizar la creatividad, reducir la autoscidencia al interactuar en línea, incluso financieramente dañino.

Con la rápida tasa de desarrollo de la tecnología, la necesidad de una protección digital efectiva se ha vuelto cada vez más urgente. Respondiendo a este desafío, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) a través de la marca Tri Presentes soluciones basadas en la inteligencia artificial (inteligencia artificial/Ai) diseñado específicamente para proteger a los usuarios de los ataques de spam y estafa.

Esta innovación está respaldada por la tecnología tecnológica 5G Aivolution que combina la sofisticación de la IA con la fuerza de la red 5G de Indosat, como un paso concreto para darse cuenta de la visión de ser el principal IA-Techco en Indonesia.

Característica de Tri AI: Anti Spam/Scam se convierte en la primera línea de protección digital, con tecnología que puede detectar y proporcionar advertencias en diferentes categorías de color.

Las llamadas seguras se marcarán el color toska con la notificación de «Tri: Número seguro», las llamadas indicadas de spam aparecerán amarillas con la notificación «Tri: Número desconocido», y la llamada identificada se dará rojo con la notificación «TRI: Número de riesgo».

Para SMS sospechosos, los usuarios recibirán advertencias automáticas para que puedan tomar precauciones de inmediato.

«Esta tecnología proporciona una red segura, por lo que los jóvenes son libres de explorar, trabajar y explorar el mundo en línea con confianza», dijo Bilal Kazmi, Director y director comercial Indosat Ooredoo Hutchison, en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

TRI AI Funcionar: Anti Spam/Scam está disponible para todos los clientes de TRI y automáticamente estará activo siempre que los clientes tengan un paquete de datos, disponible en dos opciones:

– Características básicas: simplemente use TRI y tenga un paquete activo, reciba notificaciones en el teléfono y advertencias en SMS para perturbaciones/amenazas potencialmente.

– Plus Features+: para aquellos que desean ser una protección más completa, hay características más+ que se pueden disfrutar mediante la compra del paquete TRI a partir de RP. 50,000.

La función Plus+ proporciona una pantalla de advertencia de SMS más clara, una ventana emergente de notificación telefónica que se clasifica como un color y resumen diferentes del historial de llamadas a la que se puede acceder en la aplicación BIMA+.