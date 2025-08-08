España, Viva – Ex centrocampista Arsenal conocido como un gran fanático Indomie, Thomas ParteyContinuaron oficialmente su carrera en Laliga España juntos Villarreal. Esta certeza se anunció el jueves (7/8) a través del sitio web oficial del club apodado The Yellow Submarine.

Leer también: A partir de la masacre, los gyokeres seleccionan unirse al arsenal



El centrocampista internacional de 32 años en Ghana estaba previamente libre de agentes después de que su contrato con el Arsenal terminó en junio pasado. Villarreal es un nuevo puerto para la fiesta, que la próxima temporada competirá en la Liga de Campeones después de que su equipo terminó quinto en Laliga 2024/25.

Sin embargo, el viaje del partido a España fue eclipsado por casos legales. Se enfrentaba a cinco cargos de violación contra dos mujeres y un cargo de acoso sexual contra la tercera mujer en el Reino Unido. La fiesta estuvo presente en el Tribunal de Londres el 5 de agosto y recibió una libertad condicional.

Leer también: VIKTOR GYOKERES Oficialmente Arsenal



En el juicio, la parte negó todas las acusaciones dirigidas a él. Villarreal en su declaración confirmó respetar el principio de presunción de inocencia. «El jugador se declaró firmemente inocente y negó todas las acusaciones dirigidas a él. El club estaba esperando una decisión judicial», escribió un comunicado oficial.

Leer también: Calendario de la gira previa al club europeo en Asia: Arsenal a Barcelona Sambangi Singapur a Corea del Sur



La parte regresará para asistir al juicio en el Old Bailey Court, Londres, el 2 de septiembre.

El jugador que alguna vez fue viral porque afirmó ser aficionado a comer fideos instantáneos de Indonesia se unió al Arsenal en octubre de 2020 del Atlético de Madrid con una dote de 45 millones de libras. Durante el uniforme de Gunners, registró 167 apariciones y anotó nueve goles, incluidos 52 partidos y cuatro goles en su última temporada.

El amor de Thomas Party por Indomie fue una vez un tema candente entre los fanáticos del fútbol indonesio. En una entrevista en 2021, Party admitió que a menudo consume fideos instantáneos de Indonesia desde que todavía jugaba en el Atlético de Madrid. Incluso llamó a Indomie como una de sus comidas favoritas que a menudo comía en casa. Este reconocimiento hace que su nombre sea más familiar en los oídos de los amantes del fútbol del país, que a menudo bromea llamarlo el «Embajador de Indomie» en Europa.

Además del éxito a nivel del club, la fiesta también se convirtió en el pilar del equipo nacional de Ghana con 51 gorras en el evento internacional. Ahora, se está preparando para comenzar un nuevo capítulo sobre Villarreal, así como la oportunidad de realizar un rendimiento en la etapa más alta de Europa, la Liga de Campeones.