Las siguientes dos transferencias del Manchester United después de que se haya completado el acuerdo de Benjamin Sesko

Manchester United está listo para dar la bienvenida a RB Leipzig -Spits Benjamin Sesko en Old Trafford esta semana con el atacante que aterrizó en la ciudad el jueves por la noche en la ciudad

Signos entrantes del Manchester United Benjamin Sesko (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto a través de Getty Images)

La estrella de Summer Transferster del Manchester United es la vida en la vida durante el último partido para la temporada el sábado contra Fiorentina.

Después de haberse sometido a una saga con las negociaciones de Bryan Mbeumo, la oferta por los servicios de Benjamin Sesko podría haber desaparecido fácilmente de la misma manera. Y, sin embargo, United ha sido eficiente para traer el centro delantero.

Los rivales de la Premier League, Newcastle, amaba al esloveniano, pero parece que Sesko está influenciado por la visión presentada por el equipo de Ruben Amorim y está listo para hacer el movimiento. El atacante ahora ha aterrizado en Manchester y probablemente se dirige a descansar antes de que complete su mudanza el viernes.

Con ese acuerdo ahora todo menos hecho, el enfoque ahora enfoca las prioridades para el resto del verano. Quizás la única posición que debe reforzarse, lo que puede fortalecerse de manera realista este verano es mantener el centro del campo.

Todavía hay preocupaciones sobre si Amorim tiene los jugadores adecuados en el centro del campo para evitar que se inundan, pero la adición de Carlos Baleba Ayudaría con ese problema. El Brighton y Hove Albion-Man agregarían una mordida muy necesaria al centro del campo y presentarían una opción más juvenil para los Rojos a la edad de 21 años.

Carlos Baleba está vinculado a un traslado a Old Trafford (Imagen: 2025 Allstar)

El Athletic Reports United se ha contactado para comprender las finanzas relacionadas con un acuerdo para Baleba. Se supone que los Rojos deben reconocer que un acuerdo ahora puede ser imposible debido a su movimiento para Sesko, pero esto puede ser una transferencia que el centrocampista obligó a girar la cabeza.

Si Baleba es una opción, una de las otras prioridades para United debe ser una venta. Alejandro Garnacho parece ser el siguiente jugador mejor ubicado que deja el club.

En Londres se afirma que Garnacho tiene conversaciones con Chelsea durante un posible movimiento con Chelsea. Se supone que el United quiere £ 60 millones para el extremo, pero puede tener que tener que comprometerse a aprovechar esa ganancia pura.

Chelsea se considera dispuesto a gastar un máximo de £ 30 millones en Garnacho, que es mucho menos que la banca de los Rojos. Se debe encontrar algún término medio, pero habrá una aceptación de que United son aquellos que están desesperados por cerrar ese acuerdo, no el equipo de Enzo Maresca.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.