Los Chargers Fifth Ronder nombraron a Rook para ver durante la pretemporada

El Cargadores seleccionó dos armas ofensivas en las dos primeras rondas del Draft de la NFL 2025, seleccionando el corredor Omarion Hampton en el primer y ancho receptor Tre Harris en el segundo.

Ambos novatos vieron poca acción en sus debuts de pretemporada en el juego del Salón de la Fama de 2025. Pero otra selección de 2025 pudo impresionar en el juego.

Receptor ancho keandr Lambert-smith Impresionado en las instantáneas que vio, liderando los tornillos con 43 yardas de recepción y un touchdown.

Mason Cameron de Pro Football Focus nombró al receptor abierto Lambert-Smith como un Jugador para ver Durante la semana 1 de la pretemporada de la NFL 2025.

«La selección de quinta ronda de Auburn ya se ha puesto en el mapa después de una excelente actuación en el juego del Salón de la Fama. El receptor de primer año llevó dos grandes atrapadas en el tercer down, incluida una partitura», escribió Cameron para PFF.

«Junto con su compañero novato Tre Harris y estrella de segundo año Ladd McConkeyLambert-Smith puede completar un excelente cuerpo de recepción para Justin Herbert. Si bien aún no se paga como titular, si puede reunir algunas actuaciones de pretemporada más estelares, sin duda subirá la tabla de profundidad y forzará un papel importante en la ofensiva de los Chargers «.

Coordinador ofensivo en Tre Harris

Keandre Lambert-Smith ha hecho un buen trabajo impresionando al cuerpo técnico a principios de la pretemporada, especialmente el coordinador ofensivo Greg Roman.

Si el receptor abierto puede continuar presentando números similares o mejores durante su primera pretemporada, puede escalar la tabla de profundidad en la sala del receptor.

«Está haciendo un muy buen trabajo», Roman Dicho del WR en el entrenamiento. «Lo más importante para los jóvenes, receptores jóvenes, jóvenes, cualquiera es la mayor capacidad es la disponibilidad. Para poder practicar todos los días, acumular un insensible y aprender de cada representante. Creo que lo está haciendo hasta ahora. Tenemos un largo camino por recorrer, pero hasta ahora todo bien».

Tal como está actualmente, Lambert-Smith se sentaría alrededor del lugar de WR5, detrás de los dos titulares (McConkey y Quentin Johnston), Tre Harris y la reciente firma de retorno Allen noneman.

Con tres juegos de pretemporada antes del comienzo de la temporada regular 20225-26, Lambert-Smith puede consolidarlo en la lista de 53 hombres con buenas presentaciones en la pretemporada.

Temporada de novato

La selección de la quinta ronda dijo que quiere mostrar su talento en la liga y ayudar al equipo de alguna manera a ganar.

Lambert-Smith mantiene la cabeza alta y tiene la confianza de una temporada a pesar de tener solo un juego de pretemporada en su haber.

«Siempre me miro como un chico superior» Lambert-Smith dijo. «Siempre me llevo a ese límite. Siempre he sido desafiado desde que salí de la escuela secundaria … mi entrenador en jefe de la escuela secundaria me inculcó confianza y solo el trabajo que puse, influyo confianza en mí mismo».

El receptor abierto avanzó en 981 yardas de recepción y 8 touchdowns en su última temporada universitaria. Si puede producir números similares en su temporada de novato, será una pieza vital del futuro de los Chargers.