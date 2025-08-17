El equipo de ‘The Boys’ en número musical escrito antes de la reelección de Trump

¿Cómo se hace una idea arrancada de los titulares subversivos? Lo entregas a «Los chicos«El equipo productor y su compositor, Christopher Lennertz. El showrunner Eric Kripke se inspiró en los expertos de Fox News y el ex talento de Hallmark que exigía volver a centrar la temporada de vacaciones de diciembre sobre los valores de Cristo y cristianos. Por lo tanto, su equipo tomó la idea de» Poner a Cristo en Navidad «a Lennertz, y la pieza especial de» Velano on Ice «de la temporada 4 nació.

Vemos la actuación, que presenta patinadores de hielo vestidos como la reina Maeve y el homelandro del espectáculo que realizan ejes triples durante los «Vamos a poner el Cristo en Navidad» nominado al Emmy, como un actor vestido mientras Jesús desciende del techo. Es un espectáculo incluso antes de que Homelander (Antony Starr) lo convierta en una masacre mientras persigue a Hughie (Jack Quaid) a través de la arena. Y con la nominada al premio Tony Shoshana Bean y los ganadores Andrew Rannells y James Monroe Iglehart prestando sus voces a la pista, las influencias de Broadway son difíciles de perder.

Lennertz estaba preparado para este desafío de composición: creció como un nerd de teatro musical, y sus créditos recientes incluyen «Rogers: The Musical» de Disneyland.

«Últimamente he estado haciendo toneladas de cosas de teatro, pero todo del lado saludable. Tuve que descubrir cómo ponerse más en el lado vanguardista», dice. «¿Cómo realmente entramos en la sátira que ‘The Boys’ ha? ‘El Libro de Mormón’ es absolutamente el tipo de humor que estábamos buscando».

«The Book of Mormon» puede haber sido el tono en el que Lennertz estaba inclinado, pero la parte más difícil de crear la canción fue clavar la sátira subversiva de «The Boys». Requiere enhebrar una aguja cómica.

«La parte más desafiante para mí es ir lo suficientemente lejos en la sátira donde es divertido, pero no tan obvio que es una broma para todos», dice. «‘The Boys’ tiene cosas que decir sobre política, sobre religión, sobre sociología y todo esto, pero los esconde en doble sentido y sátira».

La temporada 4 de «The Boys» se estrenó cinco meses antes de las elecciones presidenciales de 2024, lo que significa que la canción fue concebida y escrito casi dos años antes El nacionalismo cristiano se convirtió en parte de la campaña más reciente de Donald Trump. Lennertz y el equipo creativo no intentaban a propósito presagiar nada, pero tampoco es la primera vez que el programa ha hecho comentarios sobre los eventos actuales con meses de anticipación.

«La canción fue escrita antes de pensar que Trump sería elegido nuevamente. Deberíamos saberlo mejor, porque esta es la forma en que funcionan las sociedades cuando tenemos megalomaníacos con toneladas de dinero y contribuciones de campaña de las personas más ricas del mundo», dice Lennertz. «Obviamente, la gente va a impulsar las agendas. Una de las cosas que hacemos en ‘los niños’ es decir: ‘No vamos a dejarlas. No vamos a dejar que eso no se mencione'».

Puede que Lennertz no haya estado apuntando específicamente a Trump con la canción, pero no rehuye la misión del programa de enfrentar a los matones, ya sea con un guión inteligente o una de sus canciones.

«Una de las cosas que tratamos de hacer con la música en el programa es siempre presionar contra eso. Estamos tratando de asegurarnos de que lo comentamos, porque eso es arte. Eso es lo que hacemos como creadores para expresarnos.