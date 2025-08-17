Los habitantes de la aldea de kudus de Kaliputu están volando por la gigantesca bandera

KUDUS (Antara) – Los residentes de RT 5 RW 3 Kaliputu Village, Distrito de Kota, Kudus Regency, Central Java, celebraron una ceremonia para la conmemoración del Día de la Independencia de la República de Indonesia al elevar una bandera gigantesca que mide 9×12 metros.

«La ceremonia de la bandera en el 80 aniversario de la República de Indonesia quiere promover un sentido de nacionalismo entre los residentes. Y esta actividad es la primera vez», dijo el domingo, jefe de la aldea de Kaliputu, que también estuvo presente durante la ceremonia que se celebró en el río de riego el domingo.

También apreció la iniciativa de los residentes de RT 5 RW 3 Kaliputu Village con el equipo TeamPala Everest Nature Lovers por primera vez una ceremonia de independencia única.

«Esta es la primera experiencia muy buena. Los residentes parecen compactos y entusiastas. Además, hay una gran bandera que hace que la atmósfera sea más solemne», dijo.

Agregó que la ceremonia también fue un momento de divorcio, así como una valiosa herencia del presidente de RT 5, Kasmian, que había cumplido dos períodos.

Widio espera que actividades similares puedan continuar y desarrollarse para ser aún mayores, para promover la conciencia de los ciudadanos de los servicios de los cazadores y enseñar el espíritu de la generación más joven a convertirse en el sucesor de la nación.

El representante del equipo Teampala Everest Nature Lovers explicó que su organización fue fundada hace décadas en la iniciativa en la implementación de la actividad.

Temphala Everest no solo es activo en la subida de montaña y la misión humanitaria, sino que también quiere ofrecer diferentes colores para conmemorar el Día de la Independencia de Indonesia.

«Si la ceremonia suele ser común. Queremos dar preferencia a algo más específico, los residentes finalmente acordaron volar una bandera grande que mide 9×12 metros aquí», dijo Mashudi.

La bandera gigantesca se instaló una semana antes de la ceremonia. Además de los residentes locales, esta actividad también incluyó estudiantes de KKN y representantes de vecinos de RT y RW. En total había alrededor de 150 participantes que asistieron a la ceremonia de la bandera.