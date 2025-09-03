El DPR le pide al gobierno que proporcione inmediatamente una solución sobre la carga de la deuda de Whoosh

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, Firnando H. Ganinduto, le pidió al gobierno que proporcione inmediatamente una solución a la carga de la deuda del proyecto de trenes de Jakarta -Bandung o Whoosh Fast que actualmente está cargando PT Kereta Api Indonesia (Kai).

Según él, el ministerio Bullido y BPI Danantara Debe proporcionar especial atención porque la cantidad de deuda del Proyecto Estratégico Nacional (PSN) tiene el potencial de interrumpir el rendimiento y la sostenibilidad de las operaciones de bumn.

«Apreciamos el rendimiento Pt kai que ha sido lo suficientemente bueno. Sin embargo, la carga financiera transmitida por el proyecto Fast Train hizo la condición de PT Kai vulnerable. El gobierno debe venir de inmediato con una solución porque este proyecto es una agenda de trabajo estatal. Si toda la carga de la deuda se inflige en PT Kai, la quiebra es solo cuestión de tiempo «, dijo Firnando en su declaración, miércoles 3 de septiembre de 2025

Según él, la condición financiera de PT Train Fast Indonesia China (KCIC) que sufrió una pérdida de RP1,246 billones en el primer semestre de 2025 fue una «bomba de tiempo» para PT Kai.

Con una deuda de reestructuración total de Rp6.9 billones del Banco de Desarrollo de China (CDB), se necesita una hoja de ruta clara.

«El nuevo director gerente de PT Kai debe poder traer pasos concretos, que van desde la reestructuración de la deuda, la búsqueda alternativa de financiación, hasta estrategias comerciales innovadoras para reducir los déficits», agregó.

Firnando enfatizó que la solución no podría limitarse a la reestructuración. PT Kai también debe fomentar una mayor ocupación de pasajeros, abrir nuevos tipos de negocios basados ​​en trenes rápidos y reorganizar los modelos comerciales de KCIC para que sean más productivos.

La razón, dijo, el logro del número de pasajeros en 2024 fue solo alrededor de 6 millones de personas, lejos del objetivo de 31 millones de pasajeros por año.

«El rendimiento de la ocupación, que es solo una quinta parte del objetivo, es claramente alarmante. Si no se controla, la deuda de infraestructura no valdrá la pena, incluso puede extenderse a la salud de otras empresas estatales en el consorcio», explicó.

Capítulo de arroz rápido de Whoosh

Recordó que la carga del Proyecto Whoosh no es solo responsabilidad de PT Kai, sino también PT Wijaya Karya, Pt Jasa Marga y Pt Perkebunan Nusantara I, que son miembros de Pt Pilar Sinergi Bumn Indonesia.

«Este problema debe manejarse en serio para no causar efectos de dominó a todos los ecosistemas SOE. Además, las pérdidas sostenibles pueden erosionar la confianza de los inversores extranjeros en el clima de inversión en Indonesia», dijo Firnando.

Firnando enfatizó que el gobierno a través del Ministerio de SOES y entre entre las SOES y entre las soluciones concretas que protegen la salud financiera de PT Kai y otros consorcios de bumn.

«La tarea más grande de PT Kai actualmente está salvando a Whoosh. Si este problema se ha descomponido con éxito, entonces el rendimiento comercial de PT Kai que ha sido apreciado por la comunidad puede continuar creciendo. Necesitamos ideas brillantes y decisiones rápidas para que la carga de deuda de tren rápido no se convierta en una crisis de bumn», dijo Firnando.