Riz Ahmed para ‘estirar la cultura’ como curador invitado

Agotadorla plataforma artística de Wetransferha presentado ganador del Premio de la Academia y el Premio Emmy Arroz ahmed como es Quinto curador invitadoMarcando una reunión entre el artista multi-hyfenato y la plataforma que ayudó a dar vida a su cortometraje ganador del Oscar «The Long Goodbye».

El programa de curadores invitados permite a Wepresent para defender el talento emergente y pasado por alto mientras colabora en proyectos diseñados para provocar conversaciones culturales. Los curadores invitados anteriores incluyen a Olafur Eliasson, Russell Tovey, Marina Abramović y Solange Knowles.

La colaboración de un año se centrará en lo que significa «estirar la cultura» en la sociedad contemporánea, con Ahmed defendiendo nuevas perspectivas e historias disruptivas en todos los rincones de las artes. La curadora se lanza con un manifiesto y presenta a cinco artistas que destacan: Imran Peretta, Nadir Nahdi, RAF Saperra, Sarah Ghazal Ali y Warda Mohamed.

«El filtro que uso para la mayoría de las opciones creativas tiene dos partes. ¿Me estira? ¿Se estira la cultura?» Dijo Ahmed. «Estas dos preguntas han sido una brújula creativa para mí, ya que personalmente creo que estirarse más allá de ti mismo es la clave del proceso creativo y estirar la cultura del propósito de crear».

La asociación se basa en la colaboración previa de Ahmed con Wepresent en «The Long Goodbye», que creó y escribió con el director Aneil Karia. El cortometraje, comisionado y distribuido por Wepresent, ganó el Premio de la Academia al mejor cortometraje de acción en vivo en 2022 y sirvió como meditación sobre la pertenencia y la creciente intolerancia.

Ahmed y Karia se han reunido desde entonces para «Hamlet», una adaptación moderna del clásico de Shakespeare que se estrenó en el Telluride Film Festival se toca en el Festival de Cine de Toronto. Los temas de la película informarán la curadora de Ahmed, con proyectos planeados para lanzarse antes del lanzamiento de 2026 de la película, incluida una exposición inmersiva de Londres y un folleto distribuido a nivel mundial sobre resistencia con los escritores y pensadores favoritos de Ahmed.

«Cuando encargamos ‘The Long Goodbye’ en 2019, realmente se convirtió en un punto de referencia para el tipo de trabajo que queríamos colaborar con artistas, culturalmente resonantes pero honestos, abiertos y provocadores», dijo Holly Fraser, vicepresidente de vicepresidente de Wetransfer y editor en jefe de Wepresent. «Personalmente creo que es una de las piezas más poderosas de cortometrajes de los últimos años».

Fraser elogió la «creencia inquebrantable de Ahmed en el poder de la narración de historias» y su misión de usar la creatividad contra las divisiones sociales prevalecientes. «Su misión de usar la creatividad como una herramienta contra los narrativos de ‘nosotros vs ellos’ que existen en la sociedad de hoy se siente urgente y totalmente necesario», agregó.

Ahmed se une a Wepresent en un período particularmente ocupado en su carrera. Recientemente encabezó el thriller de David Mackenzie «Relay» frente a Lily James y Sam Worthington, y apareció en el «El esquema fenicio» de Wes Anderson junto a Benicio del Toro, Tom Hanks y Bryan Cranston. También ha envuelto la producción en la próxima función de Warner Bros. de Alejandro G. Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise, programada para el lanzamiento de octubre de 2026.

Como músico, el viaje de Ahmed abarca el rap de batalla, Techno y su aclamado álbum solista de 2020 «The Long Goodbye». También es el fundador de la galardonada compañía de productores zurdos de Films y lanzó una iniciativa de múltiples capas para la representación musulmana en los medios en asociación con la Iniciativa de inclusión de USC Annenberg.

Wepresent alcanza aproximadamente tres millones de usuarios mensualmente en 190 países y ha destacado a más de 1,200 artistas de más de 120 países desde el lanzamiento en 2018. La plataforma opera como parte del compromiso más amplio de Wetransfer de apoyar las artes, con la compañía donando hasta el 30% de su espacio publicitario a artistas y causas sociales desde 2009.

«Esperamos que los proyectos que estamos construyendo actualmente con Riz una vez más superen los límites y brinden oportunidades para la auto reflexión a través del arte», concluyó Fraser. «¡Mira este espacio!»