Delhi inundaciones: los residentes muestran incredulidad a medida que la ciudad se convierte en un río







En medio de la intensificación hechizos de lluvia En la región norte, las calles en Delhi se han convertido en arroyos y mercados en piscinas de agua turbia. Los residentes de áreas bajas en Delhi, en medio de los tiempos preocupantes, han sido apresurados a salvar sus vidas y pertenencias. Con el río Yamuna que ya fluye muy por encima del nivel de peligro, las autoridades monitorean constantemente la situación.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, desde comerciantes en Majnu Ka Tila hasta familias en Madanpur Khadar y Badarpur, la gente espera que las aguas retrocedan.

El Yamuna fluía a 207 metros el miércoles 3 de septiembre, alrededor de la 1 p.m. Si bien las autoridades han tenido éxito en evacuar a las personas de áreas bajas, la situación aún no está completamente bajo control. La agencia de noticias PTI también informó que la vieja Puente ferroviario ha sido cerrado al tráfico.

Sin embargo, la verdadera lucha por las familias desplazadas comenzará una vez que el río retroceda, ya que intentan juntar casas y medios de vida arrastrados por la inundación.

Majnu Ka Tila, una de las áreas más concurridas de la localidad, se quedó en silencio después de que el agua entró en los carriles. Mientras hablaba con los medios de comunicación, el comerciante Anup Thapa dijo que evacuó su tienda alrededor de las 11 pm. Además, afirmó: «Cambiamos la mayoría de nuestros bienes, pero algunos todavía se mimaron. Incluso después de que se vaya el agua, tendremos que reparar el taller, lo que nos costará», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Thapa, que vive con su esposa y una hija de tres años al lado de la tienda, se mudó a un campamento en la carretera. Mientras expresaba su angustia, dijo: «Esta es la segunda vez después de 2023. Insto al gobierno a limpiar las calles y arreglar el área para que tales incidentes no vuelvan a ocurrir», señalando los cables eléctricos que cuelgan peligrosamente bajos por encima del agua de la inundación, informó PTI.

Con la situación de inundación ya convirtiendo la capital nacional en una corriente de agua que fluye, incluso los perros callejeros subieron escaleras de casas desiertas para escapar de las aguas ascendentes.

Otra persona que ha sido evacuada de uno de Delhi’s Las áreas bajas dijeron: «Las familias no tenían alimentos ni utensilios y que sobrevivían solo en galletas y bollos. No pudimos traer nuestros elementos esenciales de cocina, y ahora no tenemos instalaciones para cocinar; estamos sobreviviendo en todo lo que podamos comprar del quiosco», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Mientras tanto, las escenas en Yamuna Bazaar parecían que las casas y las tiendas estaban paradas en el medio del río.

En declaraciones a los medios de comunicación, un comerciante de Yamuna Bazaar declaró: «El mes acaba de comenzar y nuestras ganancias ya han desaparecido. Todavía tenemos que pagar el alquiler y reasentar todo una vez que el agua se reduce», como se cita por la agencia de noticias PTI.

(Con entradas formulan PTI)





Fuente