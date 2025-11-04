El DPD pide al presidente Prabowo que resuelva el conflicto armado en Papúa

Jacarta – Presidente del Comité III DPD RIFilep Wamafma instó al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto terminar inmediatamente conflicto armado en Papuasia.

Esto se debe a que este conflicto continúa prolongándose y provoca víctimas y perturbaciones de seguridad para la sociedad civil.

Filep, que también es secretario del MPR para Papúa, pidió a Prabowo que preste atención al destino de las comunidades de refugiados que sufren en los bosques y en los campos de refugiados y que tienen dificultades de comida, bebida, medicinas e incluso de una vivienda adecuada.

«Instamos al presidente Prabowo a resolver inmediatamente el conflicto armado en Papúa. Además de las numerosas víctimas, presten atención al destino de las personas que se ven obligadas a huir. Se sienten inseguros, sufren en los campos de refugiados, tienen dificultades para comer y conseguir medicinas. Por no hablar de perturbar sus actividades diarias. Esta situación de seguridad inestable debe detenerse de inmediato», dijo Filep en su declaración, citada el martes 4 de noviembre de 2025.

«Espero que la declaración del Ministro de Agricultura que confirma el apoyo de Indonesia a Palestina proporcionando 15.000 hectáreas de tierra de inversión agrícola en nombre de la humanidad también sea sensible a la condición de la comunidad de refugiados en Papúa. Prestemos, especialmente el gobierno, plena atención al destino actual de la comunidad de refugiados, satisfaciendo sus necesidades y, principalmente, resolviendo la causa del desplazamiento, es decir, los disturbios de seguridad», continuó.

Como es sabido, la escalada del conflicto en Papúa ha vuelto a aumentar en los últimos tiempos. Entre ellos, a mediados de octubre de 2025, estalló un conflicto armado en Intan Jaya Regency, Papúa Central, en concreto un tiroteo entre las TNI y el KSB (Grupo Civil Armado) que supuestamente se saldó con 14 víctimas mortales.

También se produjeron tiroteos en Nabire Regency, Papúa Central, que provocaron víctimas mortales y heridos. En Papúa Occidental, concretamente en el distrito de Moskona Norte, regencia de Teluk Bintuni, hubo acusaciones de abuso e intimidación contra voluntarios de LP3BH el viernes (17/10) cuando dos voluntarios, a saber, Kornelis Aisnak y Ruben Frasa, brindaron asistencia humanitaria a los refugiados en ese lugar.

Filep admitió que estaba preocupado por la condición de las personas en los campos de refugiados, especialmente las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los niños cuya educación se ve obstaculizada. Según él, esta situación perturbará el futuro de la educación de los niños papúes y también la seguridad de la comunidad de refugiados cuyo destino en el desierto no está claro.